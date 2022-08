Start nowych sezonów Ligue 1 i Liga Portugal w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (5 sierpnia 2022 roku) widzowie Eleven Sports będą mogli oglądać mecze nowego sezonu Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal.

• Rozgrywki z udziałem takich klubów jak Paris Saint-Germain, Olympique Marsylia, FC Porto czy SL Benfica potrwają do początku czerwca 2023 roku, a stacja pokaże na swoich antenach spotkania każdej kolejki, w tym wszystkie największe hity.

Nowy sezon Ligue 1 w Eleven Sports / Fot. materiały prasowe

Nowy sezon Liga Portugal w Eleven Sports / Fot. materiały prasowe

Plan transmisji na pierwszą kolejkę sezonu 2022/23 Ligue 1:

Plan transmisji na pierwszą kolejkę sezonu 2022/23 Liga Portugal:

W nadchodzącym sezonie ligi francuskiej naszpikowane gwiazdami Paris Saint-Germain będzie bronić tytułu mistrza Francji, który postarają się mu odebrać główni rywale, tacy jak Olympique Marsylia, AS Monaco, Stade Rennais FC, Olympique Lyonnais czy LOSC Lille. Latem PSG przejął trener Christophe Galtier, a w drużynie udało się nie tylko zatrzymać kluczowych piłkarzy z Kylianem Mbappé, Leo Messim i Neymarem na czele, ale również wzmocnić skład o takich zawodników jak Vitinha czy Nordi Mukiele. Marsylia również przystąpi do zmagań pod wodzą nowego szkoleniowca, Igora Tudora, a jednym z jej najważniejszych zawodników będzie Arkadiusz Milik. W najbliższych rozgrywkach na francuskich boiskach wystąpi także kilku innych Polaków, m.in. Przemysław Frankowski, Adam Buksa i Łukasz Poręba w RC Lens, Karol Fila w RC Strasbourg Alsace oraz Mateusz Wieteska w Clermont Foot 63.W pierwszej kolejce ELEVEN SPORTS pokaże na żywo aż sześć meczów. W piątek, na inaugurację, silny Olympique Lyonnais zmierzy się z beniaminkiem AC Ajaccio. Dzień później faworyci z Paryża zagrają na wyjeździe z Clermont Foot 63. W niedzielnym hicie Marsylia podejmie na Stade Vélodrome zespół Stade de Reims.Równie ciekawie zapowiadają się rozgrywki niezwykle widowiskowej Liga Portugal. Przed nowym sezonem kibice zastanawiają się, czy broniące mistrzostwa kraju FC Porto ponownie przechytrzy najgroźniejszych rywali. W poprzedniej kampanii ekipa trenera Sérgio Conceição sięgnęła po swój 30. tytuł w historii, ale o powtórkę może być trudno, ponieważ SL Benfica i Sporting CP zrobią wszystko, by ją zdetronizować. Widzom ELEVEN SPORTS zaprezentują się liczne gwiazdy portugalskiej ekstraklasy, m.in. Mehdi Taremi, Evanilson, David Neres, Rafa Silva, Pedro Gonçalves i Ricardo Horta.Na inaugurację transmitowane będzie starcie SL Benfica - FC Arouca, w którym ligowy debiut w roli szkoleniowca zespołu z Lizbony zaliczy Roger Schmidt. W pierwszej kolejce na żywo relacjonowane będą także spotkania pozostałych faworytów rozgrywek - FC Porto zmierzy się na Estádio do Dragão z CS Marítimo, a Sporting CP zagra na wyjeździe z SC Bragą.Piątek (5 sierpnia):• 20:55(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (6 sierpnia):• 16:55(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:55(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik GuziakNiedziela (7 sierpnia):• 12:55(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 20:40(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik GuziakPiątek (5 sierpnia):• 21:10(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Marcin GazdaSobota (6 sierpnia):• 21:25(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian ChabiniakNiedziela (7 sierpnia):• 18:55(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Gazda