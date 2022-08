25-lecie zespołu Ich Troje i Festiwal Weselnych Przebojów w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Kolejna edycja Festiwalu Weselnych Przebojów na antenie telewizji Polsat

• Zespół Ich Troje w Mrągowie będzie obchodził swoje 25-lecie.

Piątkowy koncert(12 sierpnia) utrzymany będzie jak zawsze w konwencji weselnej zabawy. Tym razem widzowie będą gośćmi na ślubie rodowitego górala spod samiuśkich Tatr - Andrzeja Kozłowskiego i konkretnej, lubiącej stawiać na swoim Ślązaczki - Eweliny Wojtak, czyli znanych i lubianych aktorów kabaretowych, którzy od lat rozśmieszają polską publiczność m.in. w ramach Kabaretu Pod Wyrwigroszem oraz Zdolni i Skromni. Gospodarzami imprezy będą Ela Romanowska i Rafał Maserak - festiwalowe małżeństwo z 6-letnim stażem. Świadkowie to Klaudia Halejcio i Łukasz Zaczek.Usłyszymy największe weselne hity. Sławomir wraz z żoną Kajrą zaśpiewają "Miłość w Zakopanem", "Weselnego pytona" oraz najnowszą piosenkę "Andrzej". Golec uOrkiestra porwie weselnych gości przebojami "Crazy is my life" i "Ściernisko". Urszula zaśpiewa m.in. piosenki "Malinowy król" i "Konik na biegunach", a zespół Boys wykona przebój "Szalona". Na mrągowskiej scenie zobaczymy również zespoły : Classic, Masters, Top Girls, Brathanki, Hamak, a także Staszka Karpiel-Bułeckę, Wojciecha Gąssowskiego, Dona Vasyla, Mariusza Kałagę. Artyści oprócz swoich największych hitów, zaśpiewają również przeboje, których nie może zabraknąć na żadnym polskim weselu: "Zabrałaś serce moje", "Szła dzieweczka do laseczka", "Rudy się żeni", czy "Biały miś".W sobotę(13 sierpnia). Koncerty tego zespołu zawsze były wyjątkowe i na długo pozostawały w pamięci uczestników. Tak będzie z pewnością również tym razem. Zespół przez 25 lat zagrał kilkaset koncertów w kraju i poza jego granicami, sprzedał blisko 12 milionów płyt. Podczas koncertu w Mrągowie usłyszymy zarówno największe hity zespołu, takie jak "Powiedz", "A wszystko to...", "Zawsze z Tobą chciałbym być", jak i piosenki z nowej płyty, w tym "Nie szukaj mnie". Gościnnie na scenie wystąpią m.in. Doda oraz Justyna Majkowska - druga wokalistka zespołu. To nie koniec niespodzianek. Na scenie u boku Michała pojawią się również jego najbliżsi - syn Xavier i córka Etiennette, z którymi stworzy niezwykłe duety.Transmisja "Festiwalu Weselnych Przebojów" w piątek (12 sierpnia) o godz. 20:00 na antenie Polsatu (od 22:45 na antenach Disco Polo Music i Polo TV). Z kolei "Jubileusz 25-lecia Ich Troje" w sobotę (13 sierpnia) o godz. 20.00 na antenie Polsatu.