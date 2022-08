Marta Radziak-Kucharska nową szefową działu rozwoju marki Gazeta.pl

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem sierpnia na czele działu rozwoju marki Gazeta.pl odpowiedzialnego m.in. za akcje społeczne portalu stanęła Marta Radziak-Kucharska

• Zastąpiła w tej roli Rafała Madajczaka, który od lipca jest redaktorem naczelnym portalu.

Gazeta.pl to jedyne medium w Polsce z deklaracją redakcyjną opisującą podejście i zasady działania jego dziennikarzy. Za realizację strategii portalu zaangażowanego odpowiada m.in. dział rozwoju marki. To w nim kreowane są ważne społecznie akcje, w tym na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi (np. "Alarm dla klimatu") czy walki o prawa kobiet (np. "Historia bez Polki") oraz mniejszości (np. "Bez LGBT+ nie ma Polski"). Do zadań działu, na czele którego stanęła właśnie Marta Radziak-Kucharska, oprócz planowania akcji społecznych, należy także współpraca z partnerskimi organizacjami społecznymi i edukacyjnymi oraz z redakcjami portalu przy tworzeniu specjalnych projektów dziennikarskich.- mówi Rafał Madajczak, redaktor naczelny Gazeta.pl.- mówi Marta Radziak-Kucharska. -Marta Radziak-Kucharska jest związana z Gazeta.pl od 2018 r. Od 2020 r. pracuje w dziale rozwoju marki, w którym dotychczas odpowiadała za realizację licznych projektów, współpracując z m.in. z redakcjami i organizacjami pozarządowymi. Wcześniej zajmowała się koordynowaniem eventów organizowanych przez Gazeta.pl, m.in. The Best of Moto czy Food Blogger Fest. Przed pracą w Agorze związana była z agencją New Look Advertising.