Netflix pokazał zwiastun polskiego serialu "Gry rodzinne" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Komedia pomyłek w polskim wydaniu.

• Netflix pokazał zwiastun nowego serialu "Gry rodzinne"

"Gry rodzinne". Nowy polski serial w Netflix / Fot. Netflix

"Gry rodzinne" to kolejna polska produkcja Netflixa. W dniu ślubu studentki medycyny Kaśki z zamożnym chirurgiem plastycznym Janem, rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy to sekrety i kłamstwa. Tajemnice obu stron zostaną ujawnione podczas uroczystości ślubnej.W obsadzie serialu znaleźli się: Eliza Rycembel, Bartosz Gelner, Piotr Pacek, Edyta Olszówka, Izabela Kuna, Paweł Deląg, Marek Kalita, Anna Romantowska, Małgorzata Mikołajczak, Adrian Zaremba, Dominika Kluźniak, Agnieszka Suchora, Cezary Kosiński.Reżyserem serialu jest Łukasz Ostalski, a autorką scenariusza Agnieszka Pilaszewska. Za zdjęcia odpowiada Mikołaj Łebkowski. W roli Kaśki zobaczymy Elizę Rycembel, a na ekranie towarzyszą jej m.in. Bartosz Gelner, Piotr Pacek, Izabela Kuna, Edyta Olszówka i Paweł Deląg.Premiera serialu "Gry rodzinne" w środę - 31 sierpnia 2022 roku na platformie Netflix