Marcin Bartnicki zastępcą redaktora naczelnego WP

Łukasz Szewczyk

• Szef obszaru Technologie w redakcji Wirtualnej Polski, Marcin Bartnicki, awansował na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego.

Marcin Bartnicki z Wirtualną Polską związany jest od marca 2021 roku. Wcześniej pracował już w redakcji w latach 2010-2016. Karierę zawodową zaczynał w dziennikach i tygodnikach lokalnych, był też szefem zespołu komunikacji i marketingu Instytutu Badań Edukacyjnych oraz szefem marketingu Centrum Oceny Technologii, jednostki działającej w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jako socjolog prowadzi jednocześnie badania nad komunikacją dotyczącą programu szczepień przeciwko Covid-19.- mówi Piotr Mieśnik, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.W redakcji Wirtualnej Polski jest teraz trzech zastępców redaktora naczelnego. Oprócz Marcina Bartnickiego są to Paweł Kapusta i Jacek Amsterdamski. Podlegają im szefowie poszczególnych redakcji. Dodatkowo do redaktora naczelnego raportują również dyrektorka operacyjna Sylwia Kupracz, head of content WP Michał Gąsior oraz dyrektor publishing growth Kamil Karnowski.