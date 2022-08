Canal+ na sierpień. "Hiszpański romans", "Rodzinka rządzi", "Upadek królestwa 5"

Łukasz Szewczyk

• Sierpniowe hity Canal+.

• Serial o różnych obliczach miłości, trudnych relacjach i szansie nadrobienia straconego czasu

• Przezabawny hołd dla New Yorkera i umierającej prasy

• Komedia Woody'ego Allena

"Kurier francuski z Liberty. Kansas Evening Sun" / © 2021 20th Century Studios and TFD Productions LLC

Pity sezon serialu "Upadek królestwa" / © 2022 Carnival Film & Television Limited.

"Musimy porozmawiać o Cosbym" / © 2022 Showtime Networks Inc.

(premiera 6 sierpnia, Canal+ Premium) to niezwykły wizualnie i przezabawny hołd dla New Yorkera i umierającej prasy. Umiera ceniony redaktor popularnego amerykańskiego magazynu "Kurier Francuski" z siedzibą we Francji, a zespół redakcyjny zbiera się do napisania nekrologu. Wspomnienia dziennikarzy składają się na cztery nowele, w których nie brak historii opisujących podejrzane dzielnice francuskiego miasta, biografii niepoczytalnego malarza czy pełnej miłości opowieści o studenckim buncie. Film zdobył nominację do Złotych Globów i nagród BAFTA.Propozycja dla najmłodszych(14 sierpnia, Canal+ Premium). Od wydarzeń z filmu "Dzieciak rządzi" minęło wiele lat - bracia Tim i Ted są już dorośli, a Tim doczekał się własnych dzieci. I tym razem to jego malutka córeczka, Tina, będzie głównym bohaterem całego filmu. Bracia oddalili się od siebie, ale gdy przyjdzie co do czego i tak cała rodzina będzie musiała się zjednoczyć, by poradzić sobie z poważnymi problemami, które zwykle pojawiają się gdy dzieciaki wplączą się w groźne sytuacje.(27 sierpnia, Canal+ Premium) to najnowszy film laureata czterech Oscarów Woody'ego Allena, który tym razem zabiera nas na... festiwal filmowy. Akcja komedii rozgrywa się na festiwalu w San Sebastian, gdzie pojawia się pewne amerykańskie małżeństwo. Ona przyjeżdża tam jako PR-owiec obiecującego młodego reżysera i szybko poddaje się urokowi ekscentrycznego artysty. On, widząc poczynania swojej żony, nawiązuje bliską znajomość z miejscową lekarką. Czy kryzys związku, który przyjdzie im tam przeżyć to efekt pracy w branży filmowej, czy obcowania z inną europejską kulturą? Jak zwykle u Allena będzie przenikliwie, zabawnie i nastrojowo.(20 sierpnia, Canal+ Premium) to hiszpańska komedia, która zawojowała kina na całym świecie, a w zeszłym roku zdobyła aż sześć najważniejszych hiszpańskich nagród filmowych GOYA, w tym dla najlepszego filmu. Była również hiszpańskim kandydatem do Oscara. Historia właściciela rodzinnej fabryki, który za wszelką cenę chce zdobyć nagrodę dla najlepszego lokalnego biznesu. Stara się więc, by jego przedsiębiorstwo prowadzone było idealnie, a jak to zwykle bywa niemal wszystko (i wszyscy) sprzysięga się przeciwko niemu. To zarówno świetna komedia charakterów jak i mocna satyra społeczna na współczesne obyczaje w środowisku pracy.(25 sierpnia, Ale kino+) to jeden z najciekawszych filmów zeszłorocznego festiwalu w Cannes (laureat Nagrody Jury) to historia Jessiki, która wyrusza w podróż do Bogoty, by odwiedzić siostrę. Ma jednak wielki problem - prześladuje ją tajemniczy hałas. Metaliczny huk, który towarzyszy jej w drodze i zaskakuje w najdziwniejszych momentach. Cała podróż szybko staje się doznaniem wręcz hipnotycznym, transcendentalnym, które udziela się również widzom. Dzieło urodzonego w Bangkoku reżysera Apichatponga Weerasethakula poza ciekawą strukturą i klimatem ma jeszcze jeden wyjątkowy atut - rewelacyjną kreację Tildy Swinton w roli Jessiki. Cały film trzyma w napięciu i fascynuje dzięki dwóm filarom - hipnotyzującej roli Swinton i prześladującej ją tajemnicy hałasu.Kameralny islandzki dramat z elementami fantastyki, który w zeszłym roku był islandzkim kandydatem do Oscara, zdobył nagrody na festiwalu w Cannes i stał się najbardziej dochodowym filmem w historii islandzkiej kinematografii.(już dostępny) to opowieść o bezdzietnym małżeństwie mieszkającym na odległej farmie i hodującym owce. Ich życie zmienia się diametralnie, gdy pewnej nocy w zagrodzie rodzi się niezwykła istota. Sytuację dodatkowo komplikuje niezapowiedziana wizyta brata głównego bohatera, artysty z problemami.Serialowy hit miesiąca to(od 12 sierpnia, Canal+ Premium). Julia Saurel (Alexandra Maria Lara) na trzy dni przed ślubem dowiaduje się, że jej ojciec Michel (Jean Reno) zmarł. Jednak ku jej zaskoczeniu, wkrótce po tym wraca jako naturalnych rozmiarów android będący wierną kopią Michela. Robot zawiera w sobie wszystkie wspomnienia ojca, ale jego bateria wystarczy jedynie na siedem dni i nie może zostać ponownie naładowana. Ojciec i córka mają tylko tydzień, aby odnaleźć w sobie wzajemną miłości, zaufanie, przebaczenie i pojednanie. Razem wyruszają w podróż przez Europę. Ojciec ma jednak dodatkowy plan. Chce pomóc Julii odszukać utraconą przed laty miłość. Czy utraconą na zawsze, jak do tej pory myślała kobieta?Wśród propozycji finałowy sezon serialu historycznego o wojnach, które przetoczyły się przez Anglię w IX wieku, czyli(od 3 sierpnia, Canal+ Premium). Wychowany przez wikingów Uhtred, saksońska sierota i główny bohater serialu staje przed kolejnymi trudnymi wyzwaniami. Po latach jest Lordem Rumcofy (dziś Runcorn, miasta niedaleko Liverpoolu) i z trudem radzi sobie z taką odpowiedzialną rolą. Serial oparty jest na serii powieści historycznych Bernarda Cornwella "Wojny wikingów", które można również przeczytać po polsku. Na ekranie zobaczymy, jak w poprzednich sezonach, niemieckiego aktora Alexandra Dreymona jako Uhtreda, Elizę Butterworth jako Aelswitch i Emily Cox jako Fridę.(od 17 sierpnia, Ale kino+) to trzeci sezon walijskiego serialu kryminalnego o komisarz Cadi John, która zmaga się z trudnymi sprawami kryminalnymi. Cadi, była żołnierka, przyjeżdża do północnej Walii, by zaopiekować się ojcem, ale z czasem staje się specjalistką od lokalnych spraw zabójstw. Gdy zostają odnalezione zwłoki lokalnego farmera Ifana Williamsa, Cadi rozpoczyna dochodzenie. Dziewczyna nie wie, że to śledztwo może wywrócić do góry nogami jej na nowo poukładane życie. W tym kręconym w dwóch językach (angielskim i walijskim) serialu główną rolę gra walijska aktorka Sian Reese-Williams. Towarzyszą jej Sion Alun Davies oraz w roli starszej siostry Nia Roberts.Detektyw z Amsterdamu, Piet van der Valk powraca w drugim sezonie(od 7 sierpnia, Ale kino+). Zabójstwo prawnika, mord na handlarzu diamentów i śmierć wiolonczelistki. Trzy nowe sprawy śledczego Van der Valka, w którego ponownie wciela się Marc Warren. Towarzyszą mu Maimie McCoy i Luke Allen-Gale. Tłem zdarzeń znów jest Amsterdam, miasto kontrastów - pięknych fasad i przestępczego podziemia. Postać detektywa Van der Valka stworzył brytyjski pisarz, autor kryminałów Nicolas Freeling, który opisywał jego przygody w wielu powieściach w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.(już dostępny) to druga porcja zabawnych opowieści o emerytowany biznesmenie, który nieoczekiwanie staje na czele całego Los Angeles. Z pomocą dość ekscentrycznego zespołu współpracowników próbuje poradzić sobie z zarządzaniem miastem. A z Miastem Aniołów ma niemal tyle samo kłopotów co ze swoją nastoletnią córką. "Pan Burmistrz 2" to jeden z najgłośniejszych sitcomów ostatnich lat, wspólne dzieło gwiazdy komediowych produkcji i dziewięciokrotnej laureatki nagrody Emmy Tiny Fey i równie utalentowanego Roberta Carlocka.Pełnometrażowy dokument(już dostępny) poświęcony jednemu z największych geniuszy renesansu Sandro Botticellemu oraz Florencji, miastu w którym tworzył. Film autorstwa Marco Pianigianiego to okazja by poszerzyć swoją wiedzę o Botticellim, jego dziełach, i oczywiście o czasach, w których tworzył. Włoski renesans to bowiem jeden z najważniejszych i najpłodniejszych okresów w rozwoju europejskiej sztuki i cywilizacji. Twórczość Botticellego powstawała w samej kolebce Renesansu Florencji, mieście, które w tamtych czasach wiele zawdzięczało potężnemu rodowi Medyceuszy. Dzięki ich hojności Botticelli, który nie był może wielkim innowatorem w malarstwie, mógł skupić się na dwóch pasjach - oddawaniu na płótnie kobiecego piękna i motywów religijnych.(29 sierpnia, Canal+ Premium) to uroczy film dokumentalny o grupce włoskich staruszków, którzy w piemonckich górach, w towarzystwie swych ukochanych psów, szukają trufli. Te bardzo rzadkie i bardzo drogie grzyby są wielkim przysmakiem na całym świecie, za który najwięksi szefowie kuchni są w stanie zapłacić potężne sumy. Piemont zaś to główne miejsce występowania tego produktu. Film przybliża życie czterech sympatycznych starszych panów mieszkających nieopodal Mediolanu. Carlo, Enrico, Piero i Sergio od lat się przyjaźnią i wspólnie wyruszają w lasy na truflowe łowy. Pomagają im wytresowane psy, których wyczulony węch pomaga w odnajdywaniu grzybów. Film "Truflarze", dzieło pary dokumentalistów Michaela Dwecka i Gregory'ego Kershawa, zdobył w zeszłym roku nagrody i nominacje na niejednym festiwalu i pokazywany był na niemal wszystkich filmowych imprezach na całym świecie - od Cannes i Sundance po Millenium Docs Against Gravity.(już dostępny). Nominowany do trzech tegorocznych nagród Emmy serial dokumentalny o jednym z najbardziej kontrowersyjnych artystów w historii rozrywki. Bill Cosby - seksualny drapieżca, który przez dekady swojej kariery wielokrotnie usypiał i gwałcił kobiety, z którymi współpracował. Przez dziesięciolecia był także idolem milionów Amerykanów, którzy widzieli w nim wzorcowego ojca rodziny, mistrza familijnej rozrywki, zabawnego stand-upera i jeden z najlepszych przykładów na możliwy sukces czarnoskórego artysty. Cosby jako postać sceniczna i ekranowa był uosobieniem taktu i dobrego wychowania. Równocześnie przez dekady pojedyncze oskarżenia o jego niestosowne, czy wręcz karalne zachowania były błyskawicznie wyciszane. Dopiero dzięki artykułowi w "Vanity Fair" w 2014 (czyli blisko pół wieku po pierwszych przypadkach jego karygodnych zachowań) zrobiło się głośno o sprawie. Proces zaczął się trzy lata później, czyli w roku gdy Cosby kończył 80 lat. Oto serial, który próbuje zrozumieć i opisać dzisiejsze miejsce Billa Cosby'ego w historii amerykańskiej kultury.Wszystkie pozycje dostępne będą także na platformie Canal+ Online.