HBO Max i Discovery+ razem. Powstanie nowa platforma, w Polsce od 2024 roku

Łukasz Szewczyk

• Warner Bros. Discovery ogłasza swoje plany dotyczące usług streamingowych.

• Powstanie nowa platforma online łącząca HBO Max i Discovery+

• Więcej pieniędzy na produkcje oryginalne HBO

Globalne marki Warner Bros. Discovery / Fot. Warner Bros. Discovery

Przy okazji prezentacji wyników finansowych za drugi kwartał 2022 roku, medialny koncern Warner Bros. Discovery przedstawił swoje plany dotyczące serwisów streamingowych HBO Max oraz Disney+.Z zapowiedzi wynika, że z rynku znikną platformy HBO Max i Discovery+, które zostaną połączone w nową platformę pod nową, globalną marką. Nowy twór ma korzystać z najlepszych rozwiązań technologicznych oby dotychczasowych platform. Użytkownicy zyskają wybór dostępu do treści - z reklamami lub bez. Pojawi się także oferta sportowa (m.in. dodatkowy pakiet Eurosport).Zmiany nie oznaczają, że HBO znika z rynku, zmieni się jedynie dostęp do treści online na całym świecie. Dodatkowo władze koncernu zapowiadają, że mocno stawiają na markę HBO, która ma kojarzyć się z jakościowymi treściami, szczególnie serialowymi, co oznacza, że koncern nie będzie stawiał jedynie na ilość produkcji. Dodatkowo w najbliższych latach będą zwiększone wydatki na produkcje oryginalne HBO.Jednocześnie Warner Bros. Discovery zapowiada zmianę dotyczącą wysokobudżetowych produkcji filmowych. Zapewne mowa tutaj między innymi o sposobie dystrybucji filmów Warner Bros, które do tej pory po 45 dniach od premiery kinowej pojawiały się w ofercie HBO Max. W Polsce już widać pierwsze oznaki zmian. Film "Elvis" po 45 dniach od premiery kinowej trafi do dystrybucji internetowej na platformę Player , gdzie będzie można go wypożyczyć za dodatkową opłatą na 48 godziny. Dopiero na wrzesień zaplanowano premierę na platformie HBO Max.Według planów, wspólna platforma HBO Max i Discovery+ wystartować latem 2023 roku, początkowo na rynku amerykańskim. Od 2024 roku nowy twór będzie wchodził na rynki europejskie, w tym do Polski. Niewykluczone, że cały proces może zostać przyspieszony. Do czasu nowej platformy usługa HBO Max wciąż będzie rozwijana.Nowa platforma spowoduje, że pod jednym dachem będą dostępne najlepsze produkcje globalnych marek Warner Bros. Discovery. Oprócz HBO czy Discovery, także m.in. CNN, Cartoon Network, Eurosport czy TVN.Warner Bros. Discovery poinformowało, że liczba HBO Max w drugim kwartale 2022 roku wzrosła do 92,1 mln subskrypcji. Koncern liczy, że do 2025 roku, między innymi dzięki nowej platformie, liczba subskrypcji wzrośnie do 130 milionów.