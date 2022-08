Początek ligowych rozgrywek we Francji i Portugalii, Ekstraliga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Głównym wydarzeniem pierwszego weekendu sierpnia w ELEVEN SPORTS będzie start sezonu piłkarskiego w Ligue 1 Uber Eats i Liga Portugal.

• Stacja pokaże na swoich antenach również mecze trzeciej kolejki Jupiler Pro League

• Dla fanów żużla transmitowane będą starcia ostatniej rundy sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi, które ukształtują tabelę przed początkiem fazy finałowej.

Broniący tytułu mistrza Francji Paris Saint-Germain rozpocznie nowy sezon ligowy od wyjazdowego meczu z Clermont Foot 63. W miniony weekend paryżanie pokazali świetną formę, pokonując FC Nantes 4:0 w spotkaniu o Superpuchar Francji. Gole strzelali Neymar, Leo Messi i Sergio Ramos, ale spory udział w sukcesie miał również pozyskany z FC Porto Vitinha. Tym razem Portugalczyk wspólnie z kolegami spróbuje sforsować defensywę ekipy z Clermont-Ferrand, w której swój oficjalny debiut może zaliczyć Mateusz Wieteska. Polski zawodnik ma pomóc nowej drużynie poprawić grę obronną, która będzie kluczowa w walce o utrzymanie w Ligue 1 Uber Eats. Jego zespół nie należy do potęg francuskiego futbolu, ale potrafi rywalizować z najlepszymi, co udowodnił w poprzednich rozgrywkach, wygrywając między innymi z LOSC Lille, Olympique Marsylia, OGC Nice i Stade Rennais FC. Czy uda mu się sprawić sensację w pierwszej kolejce nowego sezonu?Widzowie ELEVEN SPORTS w ten weekend będą mogli zobaczyć w akcji również wicemistrza Francji, Olympique Marsylia. W pierwszym meczu, ze Stade de Reims, drużyna Arkadiusza Milika zagra pod wodzą nowego trenera Igora Tudora oraz z kilkoma zawodnikami sprowadzonymi latem, m.in. Kolumbijczykiem Luisem Suárezem. Na Stade Vélodrome zespół gospodarzy będzie faworytem, ale warto przypomnieć, że nie wygrał żadnego z ostatnich czterech spotkań z tym rywalem przed własną publicznością. Czy w premierowym starciu nowych rozgrywek przełamie tę niekorzystną serię?Na inaugurację nowego sezonu ligi portugalskiej utytułowana SL Benfica zmierzy się z nieprzewidywalnym zespołem FC Arouca. Orły przystępują do rozgrywek z nowym szkoleniowcem Rogerem Schmidtem, a także kilkoma poważnymi wzmocnieniami m.in. Davidem Neresem, Enzo Fernándezem i João Victorem. Ta trójka południowoamerykańskich zawodników ma pomóc Benfice w zdobyciu pierwszego mistrzostwa kraju od czterech lat. Drużyna z Lizbony w okresie przygotowawczym mierzyła się z wymagającymi rywalami, a pomimo to zanotowała komplet pięciu zwycięstw, strzelając w sumie aż 17 goli. Ponadto we wtorek rozgromiła aż 4:1 FC Midtjylland w eliminacjach Ligi Mistrzów UEFA. W starciu z Arouką gospodarze będą musieli uważać przede wszystkim na utalentowanego Oriola Busquetsa, który został sprowadzony latem z Clermont Foot 63.W pierwszej kolejce widzom ELEVEN SPORTS zaprezentuje się również broniące mistrzostwa Portugalii FC Porto. Latem w zespole dowodzonym przez trenera Sérgio Conceição doszło do kilku istotnych zmian, a najpoważniejszymi wzmocnieniami są David Carmo, Gabriel Veron i Marko Grujić. Gwiazdami Smoków pozostają Mehdi Taremi, Evanilison i Otávio. Wyceniana na ponad ćwierć miliarda euro drużyna zmierzy się z dziesiątym zespołem poprzednich rozgrywek, CS Marítimo. Piłkarze z Porto muszą bardzo uważać, bo goście z Madery w meczach przedsezonowych nie doznali żadnej porażki i stracili w sumie tylko jedną bramkę. Filarami ich defensywy są doświadczeni Zainadine Júnior i Cláudio Winck.W miniony weekend Radosław Majecki zaliczył udany debiut w barwach Cercle Brugge, a jego drużyna pokonała silny Anderlecht 1:0. W najbliższej kolejce rywalem nowego zespołu polskiego bramkarza będzie utytułowany Standard de Liège. Majecki zrobi wszystko, by ponownie zachować czyste konto, ale musi bardzo uważać, bo ekipa z Liège strzelała gole w aż dziewięciu z ostatnich dziesięciu spotkań z Cercle Brugge. Najpoważniejszym wyzwaniem może okazać się powstrzymanie Denisa Drăguşa, najlepszego snajpera ekipy Standardu, który przed tygodniem zanotował trafienie w konfrontacji z KRC Genk. Oba spotkania pomiędzy klubami z Brugii i Liège w poprzednim sezonie były bardzo zacięte i kończyły się remisami. Kibice mogą liczyć na kolejne emocjonujące i wyrównane starcie, ponieważ zespoły prezentują bardzo zbliżony poziom.Przed sporym wyzwaniem stanie w weekend broniący mistrzostwa Belgii Club Brugge KV. Drużyna trenera Carla Hoefkensa w ostatniej kolejce sensacyjnie przegrała z AS Eupen, co było dla niej dopiero drugą ligową porażką w 2022 roku. Gospodarze postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę w konfrontacji z sąsiadującym z nimi w tabeli SV Zulte Waregem. Ich największym atutem może okazać się Andreas Skova Olsen, który od początku sezonu prezentuje świetną formę i ma już na koncie dwa gole.Przed finałową kolejką sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi FOGO UNIA Leszno i ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa są już pewne awansu do fazy play-off, ale wciąż walczą o jak najwyższe miejsca, które gwarantują korzystniejsze rozstawienie w ćwierćfinałach. Lesznianie zajmują szóstą lokatę i chcą ją poprawić, by uniknąć starcia z niezwykle silnym MOTOREM Lublin. Z kolei częstochowskie Lwy chcą wygrać, by utrzymać się na pozycji wicelidera, co da im bardzo dobrą sytuację wyjściową przed początkiem rundy finałowej. Na Stadionie im. Alfreda Smoczyka emocji z pewnością nie zabraknie, a ozdobą widowiska powinny być biegi z udziałem asów obu ekip - Janusza Kołodzieja i Leona Madsena. Ci żużlowcy triumfowali w tym sezonie w sumie aż 67 biegach i są w ścisłej czołówce zawodników z najlepszymi średnimi punktowymi w PGE Ekstralidze.Plan transmisji:Piątek (5 sierpnia):• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Tobiasz Musielak, reporter: Tomasz Lorek• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Jakub Jamróg, reporterka: Joanna Cedrych• 20:40 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Marcin GazdaSobota (6 sierpnia):• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik Guziak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian ChabiniakNiedziela (7 sierpnia):• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Gazda• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sport 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik GuziakPoniedziałek (8 sierpnia):• 20:00 Ligue 1 Uber Eats Highlights (Eleven Sports 1)• 21:00 Magazyn PGE Ekstraligi (Eleven Sports 1)