Rusza nowy sezon angielskiej Premier League. Wszystkie mecze w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend startują rozgrywki Premier League w sezonie 2022/2023

• od tego sezonu wszystkie 380 meczów najlepszej piłkarskiej ligi świata będzie można oglądać na platformie streamingowej Viaplay.

Na ten dzień czekają kibice piłkarscy na całym świecie - Premier League to niezwykła intensywność i dynamika gry, znakomita technika, wspaniali kibice i ogromne emocje. Tych nie zabraknie już od samego początku. Nowy sezon rozpocznie się od derbów Londynu.Oczy całego piłkarskiego świata w niedzielę z pewnością skierują się na stadion olimpijski w Londynie, gdzie swoje mecze rozgrywa West Ham United. Do Łukasza Fabiańskiego i jego kolegów z drużyny przyjeżdża mistrz kraju Manchester City z rewelacyjnym Erlingiem Haalandem w składzie. Norweski napastnik zdobywał gola za golem w Bundeslidze i wszyscy zastanawiają się czy w Anglii będzie równie skuteczny? Tymczasem popularne Młoty wcale nie stoją na straconej pozycji. Siódma lokata w ubiegłym sezonie ponownie zapewniła im awans do europejskich pucharów. Warto też pamiętać, że wiosną West Ham dotarł aż do półfinału Ligi Europy. Pozycja Łukasza Fabiańskiego w bramce wydaje się niezagrożona, Polak to pewniak do gry w lidze, a jego zmiennik prawdopodobnie dostanie swoje szanse w pucharach. Czy w debiucie w Premier League Haalandowi uda się wpisać na listę strzelców? Polski golkiper zrobi wszystko aby tak się nie stało. Odpowiedź na to pytanie poznamy już w niedzielę wieczorem.Równie trudne zadanie przed Janem Bednarkiem, którego Southampton zmierzy się z Tottenhamem. "The Spurs" słyną z ofensywnej gry, a polski obrońca będzie musiał zatrzymać m.in. znakomitego Harry'ego Kane'a, kapitana reprezentacji Anglii. Z polskich "pewniaków" do gry na Wyspach stosunkowo najłatwiejsze zadanie przed Matty'm Cash'em, którego Aston Villa zmierzy się z Bournemouth. Trzy punkty na inaugurację to jedyny plan jaki biorą pod uwagę "The Villains".Jako pierwsi na angielskie murawy wybiegną jednak zawodnicy Crystal Palace i Arsenalu, tak więc derby Londynu zainaugurują całe rozgrywki już w piątkowy wieczór. Z kolei w sobotnie popołudnie zostajemy w stolicy Anglii, ale przenosimy się na stadion Fulham, które podejmie Liverpool. Czy Mo Salah zdobędzie gola w 1. kolejce Premier League w szóstym sezonie z rzędu i jeszcze bardziej wyśrubuje swój rekord?Leeds podejmie Wolverhampton, ale w wyjściowym składzie gospodarzy raczej nie zobaczymy Mateusza Klicha. Nowy menedżer Leeds Jesse Marsch stawia na innych zawodników. Polak nie wyszedł w pierwszej jedenastce w żadnym z pięciu przedsezonowych sparingów i coraz poważniej zastanawia się nad transferem do innego klubu.Newcastle celuje w przedłużenie znakomitej serii meczów bez porażki z beniaminkami do dziewięciu spotkań. "Sroki" zmierzą się bowiem z powracającym do Premier League Nottingham Forest. Tymczasem Everton zmierzy się z Chelsea i wcale nie stoi na straconej pozycji. Podopieczni Franka Lamparda liczą na piąte z rzędu zwycięstwo nad "The Blues" przed własną publicznością, poza tym nie przegrali na inaugurację już od 10 lat!Plan Leicester na otwarcie sezonu to trzy punkty w starciu z Brentford City. Jeżeli 'Lisom' uda się ta sztuka zapiszą nową kartę w historii klubu - wygranej na otwarcie sezonu po raz trzeci z rzędu.Na zakończenie pierwszej serii spotkań zobaczymy w akcji kluby z Manchesteru. United podejmie Brighton, ale próżno szukać w zestawieniu gości Jakuba Modera, którego w tym roku nie zobaczymy już na boisku. Polski pomocnik zerwał więzadła krzyżowe w kwietniowym meczu z Norwich i obecnie przechodzi rehabilitację po operacji.W niedzielny wieczór wszyscy będziemy jednak trzymać kciuki za Łukasza Fabiańskiego i West Ham. Jeżeli "Młoty" pokonają City, będą dopiero czwartą drużyną w historii rozgrywek, której udało się pokonać na otwarcie sezonu aktualnego mistrza.Plan transmisji 1 kolejki nowego sezonu Premier League:Piątek (5 sierpnia)• godz. 21:00(studio przed meczem od 20.00)komentarz: Przemysław Pełka i Michał GutkaSobota (6 sierpnia)• godz. 13:30komentarz: Piotr Domagała i Michał Gutka• godz. 16:00komentarz: Dawid Król i Paweł Grabowski• godz. 16:00komentarz: Adam Delimat i Maciej Łuczak• godz. 16:00komentarz: Tomasz Górski i Jarosław Koliński• godz. 16:00komentarz: Mateusz Borek i Michał Borkowski• godz. 18:30komentarz: Marcin Pawłowski i Adam TargowskiNiedziela (7 sierpnia)• godz. 15:00komentarz: Szymon Ratajczak i Dawid Szymczak• godz. 15:00komentarz: Mateusz Borek i Adam Targowski• godz. 17:30komentarz: Przemysław Pełka i Michał GutkaTransmisjom wybranych spotkań towarzyszyć będzie studio na stadionach, które rozpocznie się na godzinę przed pierwszym gwizdkiem. Prowadzącymi będą Piotr Domagała, Michał Gutka i Jarosław Fojut, a ich gościem będzie m.in. Emmanuel Petit. Z kolei studio w Warszawie poprowadzi Radosław Przybysz, który o nowym sezonie będzie dyskutował z Michałem Zachodnym i Adamem Targowskim. Korespondentem Viaplay w Wielkiej Brytanii będzie Jakub Krupa.Magazyn podsumowujący wydarzenia 1. kolejki rozpocznie się w poniedziałek (8 sierpnia) o godz. 19:30.