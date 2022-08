Start sezonu Ligue 1, angielska liga, Ekstraklasa - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Piłkarski weekend Canal+ Sport

• Messi, Mbappe i Neymar rozpoczną w najbliższy weekend walkę o mistrzostwo Francji

• Wybrane dwa mecze każdej kolejki Premier League

• Czwarta kolejka Ekstraklasy

Mecz Olympique Lyon - Ajaccio rozpocznie w piątek nowy sezon Ligue 1 Uber Eats. Sezon, który ma zdecydowanego faworyta - Paris Saint-Germain. Naszpikowany gwiazdami zespół z Paryża zdominował ligę francuską zdobywając osiem tytułów mistrzowskich w ostatnich dziesięciu latach. W ostatnim sezonie wyraźnie wyprzedził Olympique Marsylia i AS Monaco i właśnie te dwie drużyny wymienia się w gronie kandydatów do walki o miejsce na podium. Ten sezon PSG rozpoczyna z nowym trenerem - Christophem Galtierem, a także, co pokazały mecze sparingowe, z Donnarummą w bramce i Ramosem w obronie. Efektowne zwycięstwo nad Nantes 4:0 w meczu o Superpuchar Francji jest zapowiedzią tego, co może się dziać w trakcie sezonu.Pierwszy ligowy mecz Paris Saint-Germain rozegra z Clermont Foot. W barwach drużyny z Clermont-Ferrand będzie występował Mateusz Wieteska, który przeniósł się z Legii Warszawa do Francji. W tym sezonie w Ligue 1 Uber Eats szansę gry może otrzymać w sumie siedmiu Polaków. Oprócz wspomnianego Wieteski są to Arkadiusz Milik w Olympique Marsylia, Przemysław Frankowski, Adam Buksa i Łukasz Poręba w RC Lens, Marcin Bułka w Nice i Karol Fila w Strasbourgu. W pierwszej kolejce Olympique Marsylia zagra z Reims, Lens zmierzy się z Brest, Nice spotka się z Touluse, a Strasbourg podejmie AS Monaco.Najpoważniejszymi kandydatami do mistrzostwa Anglii są broniący tytułu Manchester City i wicemistrz Liverpool. Oba kluby spotkały się już w meczu o Tarczę Wspólnoty. Górą byli The Reds, którzy wygrali 3:1. Gole dla drużyny Juergena Kloppa strzelały największe gwiazdy zespołu, czyli Mohamed Salah i Trent Alexander-Arnold, a także nowy nabytek, sprowadzony z Benfiki Lizbona Darwin Nunez. Jednak to Manchester City był królem polowania podczas przedsezonowych zakupów pozyskując Erlinga Haalanda z Borusii Dortmund.Kto jeszcze może się włączyć do walki o tytuł? Ciekawie wygląda Arsenal, który pod wodzą Mikela Artety miał bardzo udaną drugą część poprzedniego sezonu, wzmocnił atak Gabrielem Jesusem i obiecująco wypadł w meczach sparingowych. Groźny powinien być Tottenham z ofensywnym duetem Kane - Son, a także Chelsea, do której przyszedł Raheem Sterling. Wielką niewiadomą pozostaje Manchester United, który pod wodzą trenera Erika Ten Haga spróbuje zrehabilitować się po nieudanym poprzednim sezonie. Jednak drużynę Czerwonych Diabłów opuścił przed sezonem Paul Pogba, który przeszedł do Juventusu, a o odejściu z Old Trafford myśli także Cristiano Ronaldo. W sobotę na antenie Canal+ Sport mecz Fulham - Liverpool, a w niedzielę na starcie Manchester United - Brighton. Podsumowanie wszystkich meczów pierwszej kolejki, analizy oraz komentarze w programie "Jej Wysokość Premier League". Program poprowadzi Przemysław Rudzki.Przypomnijmy, że dzięki współpracy z Viaplay, satelitarni abonenci Platformy Canal+ otrzymali promocyjny dostęp do wszystkich meczów Premier League Nowy sezon LaLiga Santander rozpoczyna się 12 sierpnia, ale już w najbliższy weekend Canal+ zaprasza na dwa programy o lidze hiszpańskiej. W piątek specjalne, dwugodzinne wydanie "Hola Lewy" poświęcone Robertowi Lewandowskiemu w FC Barcelonie. W poniedziałkowy wieczór o godzinie 22:00 w "Hola LaLiga", czyli zapowiedź sezonu ligi hiszpańskiej. Na oba programy zaprasza Tomasz Ćwiąkała. W kolejną sobotę (13 sierpnia) pierwszy, historyczny występ Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony w meczu LaLiga Santander. W pierwszej kolejce Duma Katalonii zmierzy się na Camp Nou z Rayo Vallecano.Plan transmisji:Piątek (5 sierpnia):12:00(Canal+ Sport)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Tomasz Wieszczycki20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (6 sierpnia):13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz Viaplay: Piotr Domagała i Michał Gutka14:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Radosław Majdan16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (7 sierpnia):10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Tomasz Wieszczycki13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Family)komentarz: Edward Durda, Tomasz Bajerski14:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz Viaplay: Szymon Ratajczak i Dawid Szymczak14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Bojanowski14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Dawid Stachyra19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchlński, Kamil Kosowski20:40 Ligue 1:(Canal+ SPport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk21.15(Canal+ Sport 5)22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (8 sierpnia):18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Adam Szała20:00(Canal+ Sport 2)Prowadzący: Przemysław Rudzki22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Tomasz Ćwiąkała23.00(Canal+ Sport 5)Sobota (13 sierpnia):20:00 Studio (Canal+ Premium)20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)23:00 Studio (Canal+ Premium)