Wraca Bundesliga, nowy sezon bez Lewego. Wszystkie mecze w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Kluby niemieckiej Bundesligi wracają do rywalizacji po letniej przerwie.

• Obrońcy mistrzowskiego tytułu będą musieli sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego.

• Wszystkie mecze Bundesligi na platformie Viaplay.

Kibice zastanawiają się jak Bawarczycy poradzą sobie bez Roberta Lewandowskiego - czy Sadio Mane jest w stanie zastąpić polskiego snajpera? W minioną sobotę na antenie Viaplay kibice mogli obejrzeć mecz o Superpuchar Niemiec. Bayern rozbił RB Lipsk 5:3, a Senegalczyk zdobył jedną z bramek. Nowy zawodnik Bayernu podkreślił, że nie może się doczekać startu rozgrywek ligowych i chce już poczuć wyjątkową atmosferę starcia z Eintrachtem Frankfurt. W piątek mistrzowie kraju zmierzą się na Deutsche Bank Park z tegorocznymi triumfatorami Ligi Europy UEFA.Z kolei kibice Borussi Dortmund zupełnie nie martwią się transferem "Lewego", ich myśli koncentrują się wokół wypełnienia luki po Erlingu Haalandzie. Norweg zaliczył 62 trafienia w 67 występach w żółto-czarnym trykocie, ale teraz zdobywa już bramki dla Manchesteru City. Tymczasem na inaugurację rozgrywek Borussia podejmuje zawsze groźny Bayer Leverkusen. W szerokim składzie Dortmundczyków znalazł się Marcel Lotka, ale jako trzeci bramkarz może liczyć na występy głównie w rezerwach.Odejście Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony sprawiło, że coraz większym zainteresowaniem kibiców cieszą się pozostali Polacy występujący w Niemczech. Reprezentujący barwy Augsburga Rafał Gikiewicz i Robert Gumny przystępują do rozgrywek w różnych humorach. Gikiewicz to niekwestionowany bramkarz numer jeden w ekipie trenera Enrico Maassena, zaś wszystko wskazuje na to, że Gumny przegrał rywalizację o miejsce na prawej stronie obrony i nowy sezon rozpocznie na ławce rezerwowych. W 1. kolejce Augsburg zagra przed własną publicznością z Freiburgiem.Krzysztof Piątek zamiast do derbów Berlina szykuje się raczej do transferu. Union zagra z Herthą, ale napastnik nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu przez Sandro Schwarza. Hertha chciałaby jak najszybciej sfinalizować transfer Polaka, który otrzymuje najwyższe wynagrodzenie w drużynie, możliwe jest pozostanie na niemieckich boiskach lub powrót do ligi włoskiej. Bardzo trudna jest również sytuacja Tymoteusza Puchacza, który wrócił do Unionu z wypożyczenia do Trabzonsporu. Lewy obrońca w hierarchii trenera Ursa Fischera jest dopiero trzeci na swojej pozycji i w pierwszej części sezonu najprawdopodobniej nie ulegnie to zmianie.Na swój debiut w barwach VfL Bochum poczekać będzie musiał Jacek Góralski. Operacja oka wykluczyła defensywnego pomocnika z niemal całego okresu przygotowawczego. "Góral" wrócił do treningów dopiero pod koniec lipca i musi nadrobić zaległości. W pierwszej serii spotkań do Bochum przyjeżdża FSV Mainz.Jednym z wygranych okresu przygotowawczego jest natomiast Michał Kamiński. Obrońca Schalke 04 Gelsenkirchen, które po rocznej przerwie wróciło do najwyższej klasy rozgrywkowej, wydaje się być pewniakiem do miejsca w pierwszej jedenastce. Na inaugurację Schalke zagra na wyjeździe z 1. FC Koeln.Wolfsburg podejmie Werder Brema, ale w składzie gospodarzy nie zobaczymy Bartosza Białka. W trakcie okresu przygotowawczego napastnik musiał pauzować z powodu kontuzji stawu skokowego. Swoje szanse od Niko Kovaca powinien zaś dostać Jakub Kamiński. Szkoleniowiec "Wilków" był zadowolony z postawy polskiego skrzydłowego w sparingach.Plan transmisji 1 kolejki nowego sezonu Bundesligi w Viaplay:Piątek (5 sierpnia):• godz. 20:30(przedmeczowe studio od 19:45)komentatorzy: Mateusz Borek i Marcin BorzęckiSobota (6 sierpnia)• godz. 15:30komentatorzy: Marcin Borzęcki i Radosław Gilewicz• godz. 15:30komentatorzy: Mateusz Juza• godz. 15:30komentatorzy: Wojciech Piela i Mateusz Skwierawski• godz. 15:30komentatorzy: Przemysław Pozowski• godz. 15:30komentatorzy: Kamil Kania i Wojciech Górski• godz. 18:30komentatorzy: Rafał Wolski i Tomasz UrbanNiedziela (7 sierpnia)• godz. 15:30komentatorzy: Kamil Kania i Tomasz Urban• godz.17:30komentatorzy: Rafał Wolski i Marcin BorzęckiPrzedmeczowe studia poprowadzą Szymon Ratajczak i Justyna Kostyra.Magazyn podsumowujący wydarzenia 1. Kolejki Bundesligi rozpocznie się w niedzielę, 7 sierpnia, o 20:00.