Nowe studio i wzmocnienie redakcji. Viaplay Sport gotowe na nowy sezon

Łukasz Szewczyk

• Viaplay rozpoczyna nowy sezon piłkarski

• Do meczów niemieckiej Bundesligi od tego sezonu dołączają mecze angielskiej Premier League

• Sportowa redakcja powiększona o nowych dziennikarzy i komentatorów w Polsce, dostęp do szerokiej biblioteki programów

Streamingowa platforma Viaplay gotowa na nowy sezon piłkarski. Przed startem rozgrywek Premier League oraz niemieckiej Bundesligi do zespołu Viaplay dołączyło wielu dziennikarzy i komentatorów znanych przez kibiców w całym kraju. W lipcu redakcję sportową Viaplay wzmocnili m.in. Przemysław Pełka, Michał Gutka, Paweł Grabowski, Adrian Olek, Adam Targowski oraz Jakub Krupa. W ostatnich zaprezentowano kolejne transfery - Piotra Żelaznego, Michała Okońskiego i Piotra Majchrzaka. W roli ekspertów zobaczymy również byłych znakomitych zawodników m.in. Jarosława Fojuta.Tak dynamiczny rozwój zespołu jest bezpośrednio związany ze stale zwiększającą się ofertą programową - platforma Viaplay nabyła prawa do transmisji w Polsce spotkań Premier League w latach 2022-2028, posiada także prawa do transmisji meczów Bundesligi do końca sezonu 2028/29. Co więcej, za pośrednictwem Viaplay można także oglądać rozgrywki Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Jednocześnie wiosną 2023 do oferty dołączą transmisje F1, jednocześnie zwiększy się cena za Viaplay Powierzchnia studyjna Viaplay w Warszawie ma niemal 600 m2. W ramach tej przestrzeni zbudowane zostały dwa studia telewizyjne - jedno o powierzchni ponad 300m2, drugie ponad 200m2. Dodatkowo powstała zupełnie nowa przestrzeń produkcyjna, w której znalazły się reżyserki wizji i dźwięku, pomieszczenia dla komentatorów poszczególnych wydarzeń oraz montażu, a także mniejsze reżyserki dźwięku zarządzające budkami komentatorskimi i pomieszczenie centralnej kontroli nad produkowanymi sygnałami. Redakcja Viaplay ma do swojej dyspozycji także newsroom o powierzchni prawie 300m2.Warszawskie studio połączone jest siecią światłowodową z Viaplay Group, za pośrednictwem której przesyłane są treści sportowe platformy Viaplay. Do transmisji wykorzystywane są również połączenia satelitarne.W trakcie transmisji studia meczowego wykorzystywane są kamery Sony HDC3500 UHD z obiektywami UHD Fujinon i Canon, a realizacja wydarzeń wykorzystuje najnowocześniejszy sprzęt liderów rozwiązań A/V na rynku takich jak EVS (miksery wizyjne, systemy playoutowe oraz powtórkowe), RIEDEL (dystrybucja sygnałów oraz komunikacja), LAWO (warstwa dźwiękowa).Charakterystycznym elementem obu studiów Viaplay są ogromne ekrany LED dostarczone przez firmę Samsung oraz SCEO, zbudowane na bazie diod SMD. Ich wymiary to odpowiednio 17,8x2,8m oraz 6,7x2,1m w pierwszym studiu, a także 16x1,9m2 i 3,2x1,92m2 w drugim studiu - ich łączna powierzchnia to prawie 100m2. Dodatkowo w studiu nr 1 zainstalowano również LED'owy ring nad stołem prezenterskim. Wyświetlanie na nich grafik odbywa się poprzez platformę Watchout firmy DATATON, a uzupełnieniem oprawy graficznej jest system Paint firmy CHYRON odpowiedzialny za graficzną analizę wydarzeń przeprowadzaną na żywo i wyświetlaną przez ekspertów studia Viaplay na ogromnym ekranie dotykowym lub sterowaną z poziomu iPad'a.Podczas studia meczowego wykorzystywane są także elementy rozszerzonej rzeczywistości, tworzone za pomocą Zero Density System opartego na Unreal Engine - dzięki temu zespół Viaplay może zastosować różnorodne elementy graficzne, których nie ma w studio, lecz widzowie mogą zobaczyć je na swoich ekranach.Tuż przed startem nowego sezonu Premier League, Viaplay Productions zaprezentuje kibicom zupełnie nowy format programu, w którym legendy Premier League, a obecnie eksperci Viaplay - Fredrik Ljungberg, Jesper Grønkjaer i Jaap Stam - spotykają się, by przy okrągłym stole dyskutować o najlepszej piłkarskiej lidze świata. -- podkreśla Kim Mikkelsen, SVP & Head of Viaplay Group Sports.Łącznie powstanie siedem odcinków Viaplay Premier Panel - pierwszy z nich będzie miał swoją premierę już w ten weekend i skupi się na nadchodzącym sezonie. Następnie sytuacja oraz szanse klubów takich jak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City i Manchester United zostanie omówiona w sześciu oddzielnych odcinkach specjalnych. Program Viaplay Premier Panel będzie dostępny na wszystkich rynkach, na których platforma Viaplay będzie transmitowała mecze Premier League - w Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Holandii, Polsce oraz Estonii, Łotwie i Litwie.Wkrótce na platformie Viaplay dostępny będzie także najnowszy dokument poświęcony najgłośniejszemu transferowi do Premier League ostatnich lat -. Jan Åge Fjörtoft wraz z zespołem Viaplay uzyskał ekskluzywny dostęp do Erlinga Haalanda, jednej z najbardziej utalentowanych i rozchwytywanych młodych gwiazd piłki nożnej na świecie, w kluczowym momencie jego kariery - kiedy ma zdecydować o wyborze swojego nowego klubu. Kibice będą mogli zobaczyć niezwykłą drogę gwiazdy światowego futbolu do Manchesteru City.Oprócz transmisji ze wszystkich spotkań Premier League, w ofercie Viaplay znajdziemy również inne pasjonujące programy dotyczące samych rozgrywek - reportaże, wywiady, filmy dokumentalne oraz produkcje Premier League Content Service:to zestawienie najwspanialszych goli danej drużyny w każdym sezonie Premier League;to przybliżenie najważniejszych i najbardziej wyrazistych osobowości, które przez lata kształtowały rozgrywki. Nazwisk takich jak Vieira, Rooney, Wright, Schmeichel, Drogba, Scholes, Aguero, Kompany czy Eboue nie trzeba przedstawiać nikomu;to historie zawodników, o których fani będą już zawsze pamiętać. Kibice przeżyją raz jeszcze momenty, w których najwybitniejsi piłkarze pokazali, że zasługują na status legendy Premier League - Salah, Suarez i Ronaldo to tylko niektórzy bohaterowie tego cyklu;to zestawienie najlepszych zawodników w historii rozgrywek. Sylwetka każdego piłkarza przedstawiona jest w 25-minutowym filmie. W pierwszym sezonie mogliśmy przyjrzeć się bliżej osiągnięciom m.in. Alana Shearera, Micheala Owena czy Robbiego Fowlera.Dla kibiców Bundesligi przygotowano takie pozycja jak:to program który przybliża najbardziej wyjątkowe momenty w historii rozgrywek. W pierwszym sezonie poznamy m.in. historię duńskiego napastnika Ebbe Sanda i jego wygranej walki z chorobą nowotworową;to aktualności, podsumowania i mnóstwo ciekawostek związanych z niemiecką ekstraklasą;to program, w którym autorzy przyglądają się z bliska wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach;to cotygodniowe zestawienie najświeższych informacji związanych z rozgrywkami.W ofercie nie zabraknie też cyklicznych programów, w których polscy dziennikarze oraz eksperci Viaplay będą analizować wydarzenia każdej kolejki w lidze angielskiej i niemieckiej.będzie można zobaczyć na platformie w każdy niedzielny wieczór, zaśw każdy poniedziałkowy wieczór.