Sierpniowe premiery prosto z kina w Polsat Box Go. "Bdaman", "Detektyw Bruno"

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box Go przygotował kolejną porcję filmowych hitów.

• W sierpniu do serwisu trafią m.in. "Nieznośny ciężar wielkiego talentu", "Badman" oraz "Detektyw Bruno".

W sierpniu do filmowej biblioteki serwisu Polsat Box Go dołączą kolejne ciekawe nowości prosto z kina/ Wśród nich- hollywoodzki gwiazdor Nicolas Cage tonie w długach. Pewnego dnia otrzymuje zaproszenie, które odmieni jego życie. Podczas urodzin tajemniczego milionera Javiego Gutierreza Cage ma odgrywać najsłynniejsze sceny ze swoich filmów. W zamian dostanie dwa miliony dolarów. Wkrótce także tajni agenci amerykańskich służb składają Cage'owi propozycję nie do odrzucenia. Polska premiera kinowa odbyła się 22 kwietnia 2022. Film jest już dostępny Polsat Box Go.- ośmioletni Oskar, wielki fan serialu "Detektyw Bruno", mieszka w rodzinnym domu dziecka. W dniu 8 urodzin otrzymuje tajemniczą wiadomość, zawierającą wskazówkę do odnalezienia ostatniego, ukrytego przez jego rodziców prezentu. O pomoc w rozwiązaniu zagadki prosi najlepszego znanego mu detektywa. Jednak serialowy Bruno to w rzeczywistości cyniczny i nielubiący dzieci aktor, który przechodzi wielki kryzys wizerunkowy. Przygoda wywraca życie Bruna do góry nogami, obfitując w wiele zabawnych sytuacji. Film pojawił się w kinach 27 maja 2022 roku. Premiera w Polsat Box Go 11 sierpnia.- Cedric jest niespełnionym aktorem, który nieoczekiwanie otrzymuje rolę superbohatera Badmana. Jednak już pierwszego dnia zdjęciowego ulega wypadkowi, na skutek którego wierzy, że naprawdę jest Badmanem i ma do spełnienia ważną misję. Przekonany o swoich supermocach wyrusza w świat toczyć walkę ze złem w dość nietypowy sposób. Film trafił do kin w lutym 2022 roku. Premiera w Polsat Box Go 11 sierpnia.W sierpniu w serwisie będzie można również oglądać: przezabawną francuską komedię(już dostępna), francusko-belgijski melodramat(premiera 11 sierpnia) oraz biograficzny film nagrodzony za najlepszą charakteryzację i fryzury przez British Independent Film Award(premiera 22 sierpnia).Od czerwca Polsat Box Go oferuje zupełnie nowy pakiet - Polsat Box Go Premium z Disney+, który jest połączeniem ponad 100 kanałów telewizyjnych, ciekawej biblioteki filmów, seriali, programów rozrywkowych i informacyjnych oraz dostępu do Disney+, który jest domem dla produkcji Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen, National Geographic oraz z kolekcji Star.W sierpniu w Disney+ będzie można oglądać m.in.:- legendarny strażnik z kosmosu wyrusza w międzygalaktyczną przygodę. Towarzyszą mu w niej ambitni rekruci: Izzy, Mo oraz Darby, a także robot Kotex. Ta niezwykła drużyna udaje się w trudną misję i musi nauczyć się współpracować. To jedyny sposób, aby uciec złemu Zurgowi oraz posłusznej mu armii robotów, które depczą im po piętach. Już dostępny.- zupełnie nowy thriller, którego akcja rozgrywa się wśród Komanczów 300 lat temu. To opowieść o Naru - wykwalifikowanej wojowniczce wychowanej w cieniu legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny. Kiedy dowiaduje się, że jej obozowi zagraża niebezpieczeństwo, bez wahania postanawia bronić swojego ludu. Ofiara, którą śledzi, okazuje się być wysoko rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu dysponującym zaawansowanym technicznie arsenałem. Okrutna walka między przeciwnikami jest nieunikniona. Premiera 5 sierpnia.- Jennifer Walters to nietuzinkowa prawniczka specjalizująca się w sprawach prawnych o charakterze nadludzkim, która musi radzić sobie w skomplikowanym życiu samotnej 30-latki. Fakt, że jest zieloną, mierzącą ponad dwa metry wzrostu i wyposażoną w supermocne kobietą nie ułatwia jej codzienności. Premiera 17 sierpnia.