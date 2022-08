Premiera serialu dokumentalnego "Co się stało, Brittany Murphy?" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W HBO Max dostępny jest dwuodcinkowy serial dokumentalny Max Original "Co się stało, Brittany Murphy?"

• Dokument to kameralny i niezwykle wnikliwy portret aktorki Brittany Murphy.

• Jego twórcy przedstawiają nieznane fakty z życia gwiazdy i analizują tajemnicze okoliczności jej tragicznej śmierci w wieku zaledwie 32 lat.

Murphy była niezwykle zdolną aktorką, która zagrała w filmach cieszących się wśród jej rówieśników statusem kultowych, i wschodzącą gwiazdą przykuwającą uwagę widzów na ekranie i poza nim. Obiecującą karierę przerwała jej przedwczesna śmierć w 2009 roku, a tajemnicze okoliczności, które temu towarzyszyły stały się natychmiast pożywką dla konspiracyjnych teorii i licznych spekulacji. Twórcy serialu dokumentalnego "Co się stało, Brittany Murphy?" przedstawiają nieemitowane nigdy wcześniej materiały archiwalne i wywiady z osobami z najbliższego otoczenia aktorki. Ich wnioski różnią się diametralnie od doniesień prasy brukowej - w kolejnych odcinkach skupiamy się na panującym w Hollywood seksizmie, zastanawiamy się, jaki miał wpływ na problemy młodej aktorki i zadajemy pytania dotyczące trudnej relacji Brittany z jej mężem Simonem Monjackiem. Zrealizowany z niezwykłym wyczuciem, zniuansowany serial dokumentalny przedstawia życie i dorobek niezwykle utalentowanej artystki.Serial dokumentalny Max Original "Co się stało, Brittany Murphy?" wyreżyserowała nominowana do nagrody Emmy Cynthia Hill (, a jego producentami wykonawczymi są zdobywca nagrody Emmy Jason Blum, Chris McCumber, Jeremy Gold, który reprezentuje spółkę Blumhouse, Mary Lisio i James Buddy Day. Serial został wyprodukowany przez spółkę Blumhouse Television i Pyramid Productions.Dwuodcinkowy serial dokumentalny "Co się stało, Brittany Murphy?" jest już dostępny w HBO Max.