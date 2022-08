Widzowie i gwiazdy stacji w jesiennym spocie Polsatu (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Polsat przygotował nowy spot promujący jesienną ofertę programową

Najnowszy spot ramówki jesiennej Polsatu wprowadza widzów w świat, w którym gwiazdy stacji towarzyszą widzom Polsatu w życiu codziennym. Gwiazdy odwiedzają ich w domach, tańczą z nimi, bawią się na plaży, grają w piłkę, spotykają w kawiarni i przy food tracku. Za każdym razem, gdy pojawiają się w życiu widzów te dwa światy, łączą się ze sobą i uruchamiają u wszystkich pozytywne emocje i energięA wszystko w rytmie piosenki "Throwback" Michaela Patricka Kelly'ego, który wywodzi się z jednego z najbardziej rodzinnych zespołów na świecie - "The Kelly Family".W spocie Polsatu wystąpiło prawie 100 gwiazd programów i seriali stacji: "Love Island. Wyspa miłości", "Ninja Warrior Polska", "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", "Kabaret na żywo", "Doda. 12 kroków do miłości", "Pierwsza miłość", "Gliniarze", "Przyjaciółki", "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", "Ślubne Pogotowie Izabeli Janachowskiej", "Hell's Kitchen", "Wydarzenia", "Sport w Polsacie", "Nasz Nowy Dom".Zdjęcia były realizowane w dzisięciu lokalizacjach, m.in. na podwarszawskich plażach, w Muzeum Narodowym, czy na dachu wieżowca z pięknym widokiem na Warszawę.Nadzór kreatywny Katarzyna Wyszomirska-Wierczewska i Andrzej Szajewski. Reżyseria Roman Przylipiak. Zdjęcia Jakub Jakielaszek. Scenografia Paulina Szpila. Postprodukcja - Znane Studio. Produkcja: Dział Autopromocji Telewizji Polsat.