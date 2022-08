Trzeci sezon serialu "Rodzice" w HBO Max

Łukasz Szewczyk

• Dziesięć nowych odcinków trzeciego sezonu serialu Rodzice można już oglądać w HBO Max.

• Brytyjska komedia w bezkompromisowy sposób przestawia trudy rodzicielstwa i codzienność rodziców, która często daleka jest od ideału

"Rodzice" (Breeders) to do bólu szczera i bezkompromisowa komedia, w której Paul i Ally próbują pogodzić karierę zawodową, opiekę nad starzejącymi się rodzicami, spłatę kredytu hipotecznego, nieustanne perturbacje w ich związku z wychowaniem dzieci, Luke'a i Avy. W produkcji Martin Freeman gra Paula, troskliwego ojca, który, będąc rodzicem, odkrył, że nie jest do końca człowiekiem, za którego się uważał. Jego partnerką w rodzicielskich zmaganiach jest Ally - w tej roli Daisy Haggard, która prowadzi studio nagraniowe, potrafi rozśmieszyć Paula i czytać dzieciom bajki, nawet gdy sama w zasadzie śpi.Brytyjski serial "Rodzice" pokazuje paradoks, który zna każdy rodzic, chociaż nigdy się do tego nie przyzna - rodzic jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też ochotę je zabić. Tym razem rodzinę spotykamy kilka dni po tym, jak Luke (Martin Freeman) uderzył swojego ojca, a rodzina Worsleyów nadal jest w szoku. Paul wyprowadził się i mieszka w domu Leah. Powinien być sam, ale prostsze życie ma swoje uroki. W końcu też powinien zadośćuczynić Luke'owi. Tymczasem Ally (Daisy Haggard) ma własne problemy - z pracą, wczesną menopauzą i coraz bardziej napiętą relacją z dorastającą córką Avą, a wisielczy humor i duże kieliszki wina pomagają w tłumieniu niepokoju...Cały nowy dziesięcioodcinkowy sezon serialu Rodzice jest już dostępny w serwisie HBO Max (od 5 sierpnia). Widzowie mogą również oglądać w HBO Max poprzednie sezony produkcji.