Lanberry nową trenerką w 13 edycji "The Voice of Poland" TVP2

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2022 roku na antenę TVP2 powraca muzyczny show "The Voice of Poland".

• W 13. edycji programu występy uczestników oceniać będzie nowa trenerka Lanberry

Lanberry / fot. Jacek Grąbczewski

Niemal 100 utalentowanych i charyzmatycznych uczestników będzie miało szansę wystąpić na scenie 13. edycji "The Voice of Poland", a tym samym zawalczyć o spełnienie marzeń o muzycznej karierze. Podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.Nową trenerką w programie będzie Lanberry. W pozostałych fotelach trenerów ponownie zobaczymy Justynę Steczkowską, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental.- mówi o swojej nowej roli wokalistka Lanberry.Nowa trenerka "The Voice of Poland" jest także kompozytorką i autorką tekstów współtworzącą utwory w najbardziej uznanych teamach producenckich w naszym kraju. Wśród ponad 100 utworów stworzonych zarówno dla siebie, jak i gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, znalazły się przeboje m.in.: Dawida Kwiatkowskiego (m.in. "Bez Ciebie", "Proste"), Kayah i Viki Gabor ("Ramię w Ramię"), Dody ("Don't Wanna Hide"), Zuzy Jabłońskiej ("Powiedz Mi to w Twarz") i Michale Morrone ("Watch Me Burn"). Lanberry jest również współautorką piosenek "Anyone I Want to Be" Roksany Węgiel i "Superhero" Viki Gabor, dzięki którym młode wokalistki zwyciężyły Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci, a tym samym ich utwory stały się niezwykle popularne w całej Europie. O talencie świadczą również nominacje do Fryderyków - najważniejszych polskich nagród muzycznych przyznawanych przez kapitułę składającą się z ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych oraz specjalistów polskiej branży fonograficznej. W latach 2019, 2020 i 2021 Lanberry była nominowana w kategoriach Album Roku, Utwór Roku, Kompozytor Roku i Autor Roku. wydała trzy albumy studyjne - "Lanberry" (2016 rok), "miXtura" (2018), "Co gryzie panią L?" (2020), na których znalazły się przeboje "Podpalimy Świat", "Ostatni Most", "Każdy Moment", "Tracę", "Każdy Moment", "Nie Ma Mnie", "Piątek", "Gotowi na Wszystko" z zespołem Feel oraz "Plan Awaryjny", z którym w 2020 roku Lanberry wygrała koncert Premiery podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.13 edycja programu "The Voice of Poland" w soboty od 3 września na antenie TVP2.