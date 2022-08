Łukasz Szewczyk

Jesienią 11 sezon "Top model" w TVN. "Rozkręcamy program, będzie się działo"

• Od września na antenie TVN nowa edycja "Top model"

• Zarówno jurorzy, jak i ekipa realizująca program robią wszystko, by nadal przyciągał on uwagę widzów i stał się dla kogoś trampoliną do sławy.

• Tym razem również nie zabraknie więc charyzmatycznych uczestników, a jury często będzie miało skrajne opinie.