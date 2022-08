Canal+ kręci kolejny polski serial. Ekranizacja powieści Malcolma XD "Emigracja"

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Polska przeniesie na ekran głośną powieść Malcolma XD

• "Emigracja" będzie pierwszą jego powieścią, na podstawie której powstanie serialowa produkcja

• Premiera wiosną 2023 roku

Canal+ kręci serial "Emigracja" / Fot. materiały prasowe

Nowa produkcja Canal+ to historia młodego, nieco szalonego chłopaka, który zaraz po skończeniu liceum decyduje się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. Celem tej podróży nie jest tylko chęć "dorobienia się", ale przede wszystkim spotkanie z wielkim światem, który z małomiasteczkowej perspektywy wydaje się niezwykle fascynujący. Główny bohater jest bowiem, jak często podkreśla, mieszkańcem miasta o liczbie mieszkańców 10000-19999.Główne role w serialu zagrają Tomasz Włosok oraz Michał Balicki."Emigracja" w charakterystyczny, tzw. "pastowy" sposób mówi o jednym z najważniejszych polskich zjawisk społecznych ostatnich dekad. To również opowieść o dorastaniu w powiatowej Polsce, obfitującej w totalnie zaskakujące i czasami absurdalne przygody na trasie z Polski do Londynu i w samej Wielkiej Brytanii.- mówi Malcolm XD, autor książki i współscenarzysta "Emigracji".- dodaje Łukasz Kośmicki, reżyser i współscenarzysta "Emigracji".Reżyserem 10-odcinkowego serialu jest Łukasz Kośmicki ("Klangor") , który wraz z Malcolmem XD jest współautorem scenariusza na podstawie książki. Producentem serialu jest Jake Vision DGA Studio, a producentem kreatywnym Dorota Kośmicka.Zdjęcia do serialu ruszyły kilka dni temu i będą realizowane w Polsce i w Londynie.Premiera wiosną 2023 roku na antenach Canal+ oraz w serwisie Canal+ Online.Przypomnijmy, że na kolejny rok Canal+ zapowiedział już kilka nowych produkcji serialowych