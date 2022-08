Wyborcza.pl i Storytel w jednym pakiecie

Łukasz Szewczyk

• Wyborcza.pl i Storytel łączą siły.

Od sierpnia 2022 r. dwie subskrypcje - pakiet Premium Wyborcza.pl i pakiet Unlimited Storytel dostępne będą w promocyjnej cenie 55 zł. W ramach łączonej usługi subskrybenci będą mogli sięgnąć do sprawdzonych informacji, nagradzanych reportaży, wywiadów z nietuzinkowymi gośćmi i wielu innych tekstów w serwisach i magazynach "Wyborczej", a dodatkowo zyskają dostęp do bazy ponad 100 tys. audiobooków i e-booków w Storytel.Ofertę Wyborcza.pl i Storytel promuje hasło "Bądź na bieżąco z aktualnymi informacjami i zanurz się w świecie niezwykłych historii". Informacje o promocji znaleźć można na stronach internetowych, w aplikacjach i newsletterach, a także w mediach społecznościowych obu marek.Storytel to pierwsza na świecie cyfrowa usługa abonamentowa, umożliwiająca streaming audiobooków na telefonach i tabletach. Działa w 20 krajach na świecie. Ma siedzibę w Sztokholmie.