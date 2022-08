Nowy serial "Agenci. Biuro detektywistyczne" jesienią w TV4 i TV6

Łukasz Szewczyk

• Od września widzowie Czwórki i Szóstki będą mogli oglądać nowy serial "Agenci. Biuro detektywistyczne" z udziałem m.in. Bartosza Obuchowicza i Konrada Skolimowskiego.

• To opowieść o grupie przyjaciół, którzy zakładają agencję detektywistyczną i rozwiązując sprawy swoich klientów, prowadzą równolegle śledztwo dotyczące zaginięcia bliskiej im osoby.

Historia rozpoczyna się, gdy Adek (Konrad Skolimowski), świeżo upieczony licencjonowany detektyw, orientuje się, że jego siostra zniknęła, zacierając za sobą wszelkie ślady. Wizyta na policji i spotkanie z komisarzem Pospieszalskim (Bartosz Obuchowicz) utwierdzają go w przekonaniu, że może już nigdy jej nie zobaczyć, jeśli nie weźmie sprawy w swoje ręce.Rozpoczyna własne śledztwo, w którym pomagają mu dwie najbliższe przyjaciółki siostry. We troje odkrywają, że dziewczyna, posługując się fałszywym imieniem i nazwiskiem, wiodła podwójne życie i miała cały krąg nieznanych im przyjaciół oraz chłopaka - Igora. On także prowadzi poszukiwania na własną rękę i jest w szoku, gdy poznaje całą trójkę i dowiaduje się o drugim życiu swojej ukochanej. Mimo początkowej nieufności postanawiają połączyć siły i szybko przekonują się, że doskonale się uzupełniają. Postanawiają założyć we czwórkę agencję detektywistyczną, w której oprócz spraw klientów, prowadzą swoje prywatne śledztwo, stopniowo ujawniające kolejne tajemnice zaginionej.W rolach głównych, obok Bartosza Obuchowicza i Konrada Skolimowskiego, występują Olga Pęczak, Maria Ruddick, Izabella Bukowska i Jan Steifer.Serial "Agenci. Biuro detektywistyczne" na antenie telewizyjnej Czwórki emitowany będzie w soboty o godz. 13 i 14, a w Szóstce - w soboty i niedziele o godz. 20 (od 3 września 2022 roku)Serial produkuje dla Czwórki Polot Media.