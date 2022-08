Canal+ Online z tańszym planem Seriale i Filmy bez sportu

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Online wprowadza nowy, tańszy abonament bez sportu

• Do pakietu można dokupić Netflix i HBO Max w promocyjnych cenach

Nowa opcja "Seriale i Filmy" w Canal+ Online

Platforma Canal+ Online wprowadza zmiany w swojej ofercie. Obok dotychczasowego planu głównego Canal+ (45 zł miesięcznie) z dostępem do pełnej oferty filmowo-sportowej, pojawiła się nowa opcjaw cenie. Jest to propozycja dla użytkowników zainteresowanych głównie ofertą filmowo-serialową Canal+, bez transmisji sportowych.W ramach nowego planu użytkownicy zyskują dostęp do oferty sVOD Canal+ z wyłącznie sportu, szczególnie do premierowych filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Canal+. Ofertę wzmacniają także programy dokumentalne, lifestyle`owe o kuchni i domu oraz edukacyjne bajki dla dzieci. Pakiet gwarantuje także dostęp do wybranych kanałów "na żywo", w tym wybranych kanałów Canal+ (Canal+ Premium, Canal+ Film, Canal+ Dokument, Canal+ Family, Canal+ Seriale, Canal+ Domo, Canal+ Kuchnia), kanałów serialowo-filmowych (Ale kino+, Novelas+), dokumentalnych (Planete+) oraz dziecięcych (MiniMini+, TeleToon+)Do opcji Canal+ Seriale i Filmy użytkownicy mogą dokupić jednocześnie dostęp do serwisu- Plan Standard z Full HD (razem 49 zł) lub Plan Premium z 4K (razem 66 zł) oraz(razem 39 zł).Umowa bez zobowiązania - użytkownik w każdej chwili może zrezygnować.W ramach Canal+ Online dostępna jest także oferta na 6 miesięcy w cenie 180 zł za pełny dostęp do oferty Canal+ (film, serial i sport). W tym przypadku średnia miesięczna cena to 30 zł zamiast 45 zł.Przypomnijmy, że Canal+ Online (canalplus.com) to serwis streamingowy oferujący tysiące seriali i filmów na życzenie oraz informacje i sport na żywo. Za dostęp do oferty serwisu można płacić w miesięcznym modelu subskrypcyjnym i bez długoterminowej umowy, korzystać na wielu urządzeniach i odtwarzać treści w trzech streamach jednocześnie. Z platformy można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder Canal+ Box 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV i Samsung Smart TV oraz przystawki Android TV i Apple TV.