Nowe seriale w ramówce Novelas+

Łukasz Szewczyk

• Tajemnicze zaginięcie młodej dziewczyny, córki lokalnego multimilionera

• Niezagojone rany z przeszłości i dojrzewająca przez lata chęć zemsty

• Miłosna historia kochanków pochodzących z zupełnie różnych środowisk

W tym miesiącu na kanale Novelas+ oraz w serwisie Canal+ Online pojawią się trzy nowe propozycje serialowe. Pierwsza propozycja to(od 9 sierpnia). Frida jest najstarszą córką multimilionera Abelardo Ponsa oraz Marceli Bribieski, zamożnej pary, która wiedzie z pozoru idealne i szczęśliwe życie. Kiedy dziewczyna znika w tajemniczych okolicznościach na jaw zaczynają wychodzić sekrety dotyczące członków rodziny i najbliższych przyjaciół. Kłamstwa, pretensje i historie z przeszłości burzą obraz idealnego i szczęśliwego świata, który okazuje się jedynie iluzją. Podczas poszukiwań Fridy wewnętrzne konflikty powodują rozłam w rodzinie. Krok po kroku wszyscy stają się podejrzanymi i nikt nie spodziewa się, że historia przybierze tak dramatyczny obrót. Okazuje się, że nawet najbliższym nie można ufać.Z kolei(od 23 sierpnia) to historia Rity - młodej kobiety, która pragnie sama wymierzyć sprawiedliwość za krzywdy z przeszłości. Carminha po śmierci ojca Rity, wraz z kochankiem wyrzuca dziewczynkę z domu. Rita jest zmuszona przedwcześnie dorosnąć i walczyć o swoje życie. Wkrótce los się do niej uśmiecha i zostaje adoptowana. Jako Nina przeprowadza się do Argentyny, gdzie wiedzie dostatnie życie. Dzięki nowej rodzinie zdobywa edukację i staje się słynną szefową kuchni. Po latach, nierozpoznana i zmotywowana do zemsty, Nina powraca do Brazylii, zdobywając posadę osobistej kucharki rodziny Carminha. Dziewczyna jest tak pochłonięta chęcią zemsty, że ryzykuje nawet swoje osobiste szczęście. Czy Ninie uda się uwolnić z "niewoli przeszłości"?Trzecia propozycja to(od 26 sierpnia). Teresa Suárez "La Gaviota" razem ze swoją matką Carmenzą przyjeżdża co roku do hacjendy Casablanca pracować przy zbiorach kawy. Kobiety mają nadzieję, że wkrótce same wejdą w posiadanie kawałka ziemi, ponieważ Octavio Vallejo, właściciel hacjendy, obiecał dać Gaviotcie jeden hektar pola, jako dowód wdzięczności za uratowanie mu życia. Niestety Don Octavio niespodziewanie umiera. Gaviota próbuje nakłonić rodzinę Vallejo do wywiązania się z obietnicy zmarłego i poznaje Sebastiána (William Levy), syna Octavia. Mężczyzna jest zaręczony z Lucíą Sanclemente (Carmen Villalobos), ambitną i bardzo przebiegłą kobietą. Z czasem Gaviotę i Sebastiána zaczyna łączyć gorące uczucie. Czy kochankowie z zupełnie różnych światów będą w stanie zawalczyć o swoją miłość?