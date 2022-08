TVP Nauka rozpocznie nadawanie w październiku

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2022 roku Telewizja Polska powiększy liczbę tematycznych kanałów o TVP Nauka

Telewizja Polska ujawniła datę startu nowego kanału telewizyjnego.- zapowiada Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka.Z wcześniejszych informacji wynika, że kanał TVP Nauka ma być dostępny w ramach naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) oraz u operatorów płatnej telewizji. W internecie jest już dostępny serwis nauka.tvp.plWcześniej TVP Nauka zaprosi widzów do śledzenia na żywo nocy "spadających gwiazd" z pięknego rozgwieżdżonego nieba obserwowanego w Truszczynach, na turystycznym Szlaku Kopernikowskim."Noc Perseidów" (piątek, 12 sierpnia, od godz. 20.00 do 22.30 na tvp.pl) będzie pierwszym programem na żywo realizowanym przez TVP Nauka we współpracy z Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach. Co roku na nocnym niebie mamy okazje obserwować deszcze meteorów. Kosmiczne okruchy skalne z wielką prędkością wpadają w ziemską atmosferę zostawiając za sobą świetliste smugi. Najbardziej znanym deszczem meteorów są Perseidy. Możemy je obserwować zazwyczaj od połowy lipca aż do końca sierpnia. Największa aktywność Perseidów przypada między 9 a 14 sierpnia. To właśnie wtedy warto spojrzeć na nocne rozgwieżdżone niebo.