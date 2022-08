Start nowego sezonu Serie A w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend wystartuje nowy sezon Serie A, który będzie można oglądać wyłącznie w kanałach ELEVEN SPORTS.

• W nadchodzących rozgrywkach stacja pokaże na swoich antenach mecze z udziałem czołowych włoskich drużyn, takich jak AC Milan, Inter Mediolan, Juventus FC, SSC Napoli, Atalanta Bergamo czy AS Roma.

W tym sezonie tytułu mistrzowskiego będzie bronić AC Milan, który w poprzednich rozgrywkach w pięknym stylu sięgnął po swoje pierwsze od 11 lat ligowe trofeum. Za głównych rywali Rossonerich uznaje się Inter Mediolan i Juventus FC, które w okienku transferowym pozyskały kilku znakomitych zawodników. W barwach Nerazzurrich zagra m.in. Romelu Lukaku, a w szeregach Starej Damy pojawią się Ángel Di María oraz Bremer. Spore aspiracje mają także inne silne drużyny jak choćby SSC Napoli, AS Roma, S.S. Lazio czy Atalanta Bergamo. Polskim kibicom wielkich emocji dostarczą mecze z udziałem(Juventus FC),(SSC Napoli),(AS Roma),(UC Sampdoria),(Torino FC),(Bologna FC 1909) i kilkunastu innych biało-czerwonych występujących na boiskach włoskiej ekstraklasy.W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże komplet dziesięciu meczów pierwszej kolejki nowego sezonu. Rozgrywki zainauguruje sobotnia konfrontacja aktualnego mistrza, AC Milanu, z Udinese Calcio, którą na żywo ze słynnego San Siro skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Gospodarze stracili w poprzednich rozgrywkach najmniej goli spośród wszystkich drużyn Serie A, ale w tym spotkaniu będą musieli uważać na groźnego napastnika gości Gerarda Deulofeu. Hitem niedzieli będzie starcie S.S. Lazio - Bologna FC, w którym Łukasz Skorupski postara się powstrzymać Ciro Immobile, czterokrotnego króla strzelców włoskiej ekstraklasy. Pierwszą serię gier zakończy poniedziałkowy szlagier Juventus FC - US Sassuolo Calcio. Jedną z jego atrakcji będą z pewnością pojedynki defensywy gospodarzy z Domenico Berardim oraz debiutującym w nowych barwach Agustínem Álvarezem. To starcie prosto z Allianz Stadium relacjonować będą Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.W całym nadchodzącym sezonie oprócz meczów wszystkich 38 kolejek widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli oglądać magazyny w całości lub części poświęcone lidze włoskiej, m.in. Eleven Gol, Eleven Gol Live i Serie A highlights.Plan transmisji na pierwszą kolejkę sezonu 2022/23 Serie A: w ELEVEN SPORTS:Sobota (13 sierpnia):• 18:25(Eleven Sports 1, studio od 17:30)• 18:25(Eleven Sports 2)• 20:40(Eleven Sports 1, studio od 20:25)• 20:40(Eleven Sports 3)Niedziela (14 sierpnia):• 18:25(Eleven Sports 1)• 18:25(Eleven Sports 2)• 20:40(Eleven Sports 2)• 20:50(Eleven Sports 4)Poniedziałek (15 sierpnia):• 18:25(Eleven Sports 1)• 20:40(Eleven Sports 1)