Kino klasy Z bezpłatnie na platformie ARTE.tv

Łukasz Szewczyk

• O"Białym ogniu" mówi się, że to najlepszy z najgorszych filmów świata.

• Prawdziwe kino klasy Z, w którym efekty specjalne są równie żenujące, jak fabuła i gra aktorska.

Francusko-turecko-brytyjski "Biały ogień" to nieznany szerokiej publiczności hit z lat 80. Niektórzy twierdzą, że to najwspanialszy w swej "najgorszości" film wszech czasów. W sierpniu można go obejrzeć na platformie streamingowej ARTE.tv jako film miesiąca.Jego akcja dzieje się w Turcji. Mike i Ingrid to rodzeństwo, których rodzice zostali zabici przez przestępców. Pracują w diamentowym biznesie razem ze swoim przybranym ojcem, Samem. Rodzeństwo zaczyna wynosić z kopalni drogie kamienie i sprzedawać je w mieście. Pewnego dnia, pracownicy kopalni odkopują legendarny "Biały ogień" - największy diament na świecie. Ingrid i Mike postanawiają uknuć intrygę mającą na celu jego kradzież. Zaczyna im grozić śmiertelne niebezpieczeństwo...W filmie występuje Robert Ginty, Fred Williamson, Gordon Mitchell i Jess Hahn. Piosenkę tytułową wykonuje rockowa grupa Limelight."Biały ogień" jest dostępny za darmo na platformie streamingowej ARTE po polsku do 31 sierpnia pod linkiem .