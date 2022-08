Nowy sezon hiszpańskiej LaLiga w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (12 sierpnia 2022 roku) w kanałach ELEVEN SPORTS będą transmitowane mecze nowego sezonu LaLiga Santander.

• W nadchodzących rozgrywkach, które potrwają do czerwca 2023 roku, stacja pokaże na swoich antenach spotkania FC Barcelony Roberta Lewandowskiego, a także innych czołowych hiszpańskich drużyn

Wielką atrakcją rozgrywek będzie rywalizacja takich potęg hiszpańskiego futbolu jak Real Madryt, Atlético Madryt czy FC Barcelona, której nową gwiazdą został Robert Lewandowski. Polski snajper wspólnie z Pedrim, Pierre-Emerickiem Aubameyangiem i innymi kolegami ma za zadanie odzyskać dla Barçy tytuł mistrza Hiszpanii, którego w nadchodzącej kampanii bronić będzie ekipa Królewskich. Powalczy również z Karimem Benzemą, Viníciusem Júniorem oraz innymi napastnikami o miano najlepszego strzelca LaLiga Santander. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli śledzić także spotkania z udziałem pozostałych mocnych zespołów, jak choćby Sevilla FC ze skutecznym Rafą Mirem, Villarreal CF z groźnym Gerardem Moreno czy Real Betis z błyskotliwym Juanmim.To ósmy sezon z rzędu, w którym rozgrywki LaLiga Santander będą transmitowane w kanałach ELEVEN SPORTS. Stacja zaplanowała prawie 200 transmisji, a bramki i skróty meczów będzie można oglądać w magazynach Eleven Gol i Eleven Gol Live, a także programach w całości poświęconych hiszpańskiej ekstraklasie. Najważniejszym starciom będzie towarzyszyło specjalne studio, a komentatorzy będą relacjonować wydarzenia bezpośrednio ze stadionów.W pierwszej kolejce ELEVEN SPORTS pokaże na żywo pięć meczów. W piątek, na inaugurację, mająca duże aspiracje Sevilla FC zmierzy się na wyjeździe z CA Osasuną. Studio meczowe przed tym wydarzeniem rozpocznie się na godzinę przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Dzień później tegoroczny półfinalista Ligi Mistrzów UEFA, Villarreal CF, zagra z Realem Valladolid. W niedzielnym hicie wracająca do LaLiga Santander UD Almería podejmie na Power Horse Stadium mierzący w kolejny tytuł mistrza Hiszpanii Real Madryt.Na szczególne emocje związane z drużyną Roberta Lewandowskiego widzowie stacji mogą szykować się 21 sierpnia, kiedy FC Barcelona wybierze się do San Sebastian na szlagierowe starcie drugiej kolejki z Realem Sociedad. Z tej okazji ekipa ELEVEN SPORTS znajdzie się na Estadio Anoeta, skąd zostanie skomentowane to spotkanie oraz gdzie będzie znajdowało się studio stacji. . Nie zabraknie także gości specjalnych i innych atrakcji dla kibiców.Ekscytująco zapowiadają się również inne zaplanowane na ten sezon spotkania, które będzie można oglądać w ELEVEN SPORTS, jak choćby starcie Sevilla FC - FC Barcelona (3.09) oraz słynne El Clásico, w którym klub Roberta Lewandowskiego zagra z Realem Madryt (16.09 i 19.03).Plan transmisji na pierwszą kolejkę sezonu 2022/23 LaLiga Santander w ELEVEN SPORTS:Piątek (12 sierpnia):• 20:55(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr UrbanSobota (13 sierpnia):• 18:55(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin GazdaNiedziela (14 sierpnia):• 21:55(Eleven Sports 1, studio od 21:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr UrbanPoniedziałek (15 sierpnia):• 17:25(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 21:25(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin GazdaPlan transmisji na drugą kolejkę:Piątek (19 sierpnia):• 20:55(Eleven Sports 1, studio od 20:00)Sobota (20 sierpnia):• 17:25(Eleven Sports 3)• 19:25(Eleven Sports 3)Niedziela (21 sierpnia):• 21:55(Eleven Sports 1, studio od 20:30)Poniedziałek (22 sierpnia):• 21:55(Eleven Sports 2 i 4)