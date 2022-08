"Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć" w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Serialowa adaptacja powieści Marca Levy'ego

• Serial "Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć" to futurystyczno - sentymentalna podróż dwóch najbliższych sobie osób w głąb własnej relacji oraz wspólnej przeszłości

- mówi Marc LevyCzy to naprawdę takie trudne? Jak wstyd, brak czasu, rezerwa, czy cokolwiek innego może powstrzymać od mówienia najwspanialszych rzeczy kochanej osobie? Dzielenia się najlepszym co mamy. I najgorszym. I nie - to nie działa tak, że "się wie", że jest się kochanym. To trzeba usłyszeć. Bohaterowie serialu WSZYSTKO, CZEGO NIE ZDĄŻYLIŚMY POWIEDZIEĆ dostali od życia drugą szansę. Jak i czy w ogóle ją wykorzystają? To trzeba zobaczyć.Wielowątkowa fabuła serialu prowadzi widza nie tylko przez meandry wzajemnych relacji Michela i Julii. Ta sentymentalna wyprawa w głąb uczuć osnuta jest dodatkowo na wydarzeniach z ich wspólnej przeszłości, przez co akcja serialu rozgrywa się w wielu przepięknych miejscach Europy, cofając się aż do późnych lat 80. XX wieku. W tym serialu naprawdę miłość nie jedno ma imię.I choć może zabrzmi to banalnie - mówmy, kochajmy, czyńmy bliskimi sobie osoby, na których nam zależy. Niech o tym wiedzą. Teraz, nie potem. Potem może być za późno.- dodaje Jean RenoPremiera serialu "Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć" w piątek (12 sierpnia 2022 roku) na antenie Canal+ Premium oraz w serwisie Canal+ Online.