Trzeci sezon "LEGO Masters" jesienią w TVN. Zmiany w jury

Łukasz Szewczyk

"LEGO Masters" zaprasza do swojego świata już po raz trzeci. Każdy odcinek to okazja, by przekonać się jak prawdziwi pasjonaci tworzą z klocków LEGO zapierające dech w piersiach konstrukcje. Uczestnicy będą musieli wykazać się nie tylko kreatywnością, ale również cierpliwością i umiejętnościami technicznymi.Pola Lisowicz to projektantka graficzna, ilustratorka, artystka multidyscyplinarna. Od ośmiu lat mieszka w Danii, do której wyjechała, by kształcić się w dziedzinie nowoczesnych mediów i komunikacji wizualnej. Swoją przygodę z Grupą LEGO rozpoczęła od tworzenia projektów graficznych oraz współpracy koncepcyjnej nad zestawami celowanymi. Pracowała między innymi nad serią Nexo Knights , LEGO Movie 2 oraz Hidden Side. Obecnie jest odpowiedzialna za projekty graficzne w parkach rozrywki LEGOLAND. Tworzy identyfikacje wizualne dla mini-brandów wewnątrz parków, projektuje mini-figurki, dekoracje oraz grafiki. Ostatnio uczestniczy w pracach nad odświeżeniem szaty wizualnej LEGO Discovery Center.Czesław Mozil to urodzony w Polsce, a wychowany w Danii autor tekstów, kompozytor, muzyk, akordeonista i aktor dubbingowy. Jest absolwentem Królewskiego Duńskiego Konserwatorium Muzycznego. Swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym. Dziś znany jest między innymi z przebojów takich jak "Maszynka do ćwierkania", "Ucieczka z wesołego miasteczka", "O tych w Krakowie". Prywatnie Czesław to wielki miłośnik warszawskiej Pragi, kotów i przede wszystkim klocków LEGO, których ma dziś sporą kolekcję. Buduje od dziecka, a inspiracji do tworzenia z LEGO dostarczały mu wizyty w LEGOLANDZIE. Jak sam mówi miłość do muzyki i LEGO ma w DNA.571A6512! 1.jpgTrzeci sezon "Lego Masters" będzie można zobaczyć jesienią 2022 roku na antenie TVN. Całość składa się z sześciu odcinków oraz specjalnego odcinka świątecznego. Nagrodą główną w programie jest tytuł mistrza LEGO, 100 tysięcy złotych oraz zestawy klocków o wartości 10 tys. zł.Producentem programu jest TVN Warner Bros. Discovery, producentem wykonawczym Endemol Shine Polska.