Disney+ zapowiada podwyżki i wprowadza reklamy

• Disney+ zapowiada zmiany

• Na rynku zadebiutuje nowy plan z reklamami

• Wzrosną ceny planów bez reklam

Serwis Disney+, który w Polsce zadebiutował w połowie czerwca , przy okazji prezentacji wyników za ostatni kwartał zapowiedział zmiany. Na razie na głównie na rynku amerykańskim, ale niewykluczone, że nowa strategia obejmie także inne rynki.Główna zmiana to wprowadzenie (od 8 grudnia) pakietuz reklamami. Początkowo reklam mają być emitowane nie więcej niż 4 minuty na godzinę, jednak z czasem czas emisji reklam będzie zwiększany. Cena nowego pakietu wyniesie 7,99 dol. miesięcznie i 79,99 rocznie.Dotychczasowa oferta dostępu do serwisu bez reklam zmieni nazwę na. Dodatkowo wzrośnie cena. Miesięczny dostęp wyceniono na 10.99 dol. (obecnie 7,99 dol.) z kolei abonament roczny to koszt 109,99 dol. (obecnie 79,99 dol.)Obecnie z serwisu Disney+ na całym świecie korzysta 152,1 mln użytkowników.