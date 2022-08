"Minuta ciszy". Robert Więckiewicz w nowym serialu Canal+. Premiera we wrześniu (wideo)

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu premiera nowego serialu Canal+ Polska "Minuta ciszy"

• Historia emerytowanego listonosza z małego, prowincjonalnego miasteczka, który podejmuje nierówną walkę z bezkompromisowym potentatem branży funeralnej...

Oś fabuły komediodramatu wyreżyserowanego przez Jacka Lusińskiego opiera się o postać Mietka Zasady (Robert Więckiewicz), listonosza z małego miasteczka, który nie może doczekać się przejścia na emeryturę. Jego pełne codziennych trudów, ale dość spokojne życie odmienia niespodziewana, samobójcza śmierć przyjaciela, Czesława Majora (Mieczysław Zbrojewicz). Po odmowie pochówku ze strony jedynego domu pogrzebowego w okolicy bohater postanawia sam założyć firmę pogrzebową, aby odprawić przyjaciela w ostatnią drogę. Przy wsparciu córki zmarłego (Karolina Bruchnicka) oraz swojej niepełnosprawnej żony (Aleksandra Konieczna), wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą, Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki).Na szczególną uwagę należy zwrócić chemię, pomiędzy odtwórcami głównych ról męskich - Robertem Więckiewiczem a Piotrem Roguckim. Skonfliktowani mężczyźni w trakcie wydarzeń w serialu posuną się do różnych metod, aby uratować swój biznes.- mówi Robert Więckiewicz.- dodaje Piotr Rogucki."Minuta ciszy" to sześcioodcinkowy serial wyreżyserowany przez Jacka Lusińskiego (będącego również pomysłodawcą formatu), który wraz z Szymonem Augustyniakiem jest odpowiedzialny za scenariusz. Na ekranie zobaczymy m.in. Roberta Więckiewicza, Piotra Roguckiego, Karolinę Bruchnicką, Aleksandrę Konieczną, Aleksandrę Popławską, Adama Bobika, Mirosława Zbrojewicza, Martę Ścisłowicz, Tomasza Drabka i Wojciecha Skibińskiego. Producentem wykonawczym serialu jest AURUM FILM - Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham. Zdjęcia wykonał Witold Płóciennik. Kierownik produkcji to Jarosław Jakubiec. Scenografami serialu są Karina Baran, Magdalena Marszałek, Włodzimierz Szyrle za kostiumy odpowiadała Małgorzata Zacharska, a charakteryzacją zajął się Marcin Rodak. Muzykę do serialu stworzył Paweł Lucewicz., która do swojej oferty wprowadziła nowy pakiet Seriale i Filmy