Gwiazda Manchesteru City rozpoczyna współpracę z Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Napastnik Manchesteru City i reprezentacji Norwegii wystąpi w produkcjach Viaplay

• Haaland zostanie ambasadorem Viaplay na dziewięciu europejskich rynkach

• W styczniu platforma streamingowa Viaplay ogłosiła współpracę z mistrzem Formuły 1 Maxem Verstappenem

Erling Haaland, gwiazda Manchesteru City i reprezentacji Norwegii, uzgodnił z Viaplay warunki długoterminowej współpracy obejmującej wiele rynków międzynarodowych. Haaland to jedno z najgorętszych nazwisk w światowej piłce nożnej - 21-letni napastnik wystąpi w ekskluzywnych produkcjach dokumentalnych, które dadzą widzom Viaplay unikalny wgląd zarówno w historię jego błyskawicznej kariery, jak i ściśle strzeżone życie prywatne. Haaland zostanie również ambasadorem Viaplay w dziewięciu krajach europejskich, w których Viaplay ma prawa do transmisji rozgrywek Premier League, w tym w Polsce.Pierwszą produkcją Viaplay zrealizowaną we współpracy z Erlingiem Haalandem będzie "Haaland - The Big Decision". Dzięki wyjątkowemu dostępowi do zawodnika oraz jego otoczenia widzowie będą mogli prześledzić losy Haalanda przez całą wiosnę 2022 roku, kiedy Norweg był głównym celem transferowym każdego ważnego klubu w Europie, zanim zdecydował się podpisać kontrakt z Manchesterem City, w ramach transakcji o wartości 60 mln euro.Ponadto Alfie Haaland, była gwiazda Premier League z ponad 180 występami w barwach Nottingham Forest, Leeds United i Manchesteru City w latach 1993-2001, dołączy do zespołu Viaplay jako ekspert w studio podczas meczów najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Viaplay ma prawa do transmitowania spotkań Premier League do 2028 roku w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce oraz Holandii.- mówi Erling Haaland.- dodaje Anders Jensen, President and CEO Viaplay Group.- mówi Peter Nørrelund, Chief Sports Officer Viaplay Group.W styczniu serwis streamingowy Viaplay ogłosił partnerstwo z mistrzem świata Formuły 1, Maxem Verstappenem, w celu stworzenia ekskluzywnych programów dokumentalnych dla widzów platformy. Premiera pierwszej produkcji, "Verstappen - Lion Unleashed" odbyła się 1 marca. Verstappen jest również ambasadorem Viaplay na rynkach, na których platforma posiada prawa do pokazywania Formuły 1.