Bitwa o Częstochowę. We wrześniu kolejna gala Polsat Boxing Promotions

Łukasz Szewczyk

• Organizacja Polsat Boxing Promotions wraca na Śląsk

• W piątek (2 września 2022 roku) w Częstochowie fani zobaczą aż jedenaście pojedynków, w tym siedem zawodowych i cztery olimpijskie.

• W walce wieczoru wystąpią dwaj lokalni bohaterowie reprezentujący królewską kategorię wagową, Marcin Siwy i Kamil Sokołowski.

Legitymujący się rekordem 25 zwycięstw i ani jednej porażki Marcin Siwy, drugiego września zmierzy się z bardzo doświadczonym Kamilem Sokołowskim. W przebogatym bokserskim CV 36-latka znajduje się między innymi potyczka z niedawnym pogromcą Adama Kownackiego - Alim Demirezenem. Zwycięzca starcia Siwy vs Sokołowski oprócz wyczynu sportowego zapisze na swoim koncie także symboliczny tytuł najlepszego obecnie pięściarza wagi ciężkiej rodem z Częstochowy.2 września w hali Polonia kolejne ambitne wyzwanie podejmie charyzmatyczny Nikodem Jeżewski. Zawodnik z Kościerzyny wrócił już na zwycięską ścieżkę, z której w lutym na chwilę zepchnął go fenomenalny Artur Mann. Teraz ambitny Jeżewski za cel obrał sobie pięściarza o przydomku "Bawarski Snajper". Starcie z Serge'em Michelem to dla Polaka okazja do poprawienia jego bilansu z reprezentantami Niemiec, jaki ucierpiał nieco po wspomnianej potyczce z Mannem.W Częstochowie swoje umiejętności zaprezentują także utalentowani Konrad Kaczmarkiewicz, i Bartłomiej Przybyła. Pierwszy z wymienionych, w lutym zdeklasował szanowanego na polskich ringach Przemysława Gorgonia, a teraz ostrzy sobie zęby na niepokonanego Jevgenijsa Aleksejevsa. Łotysz zasłużył na przydomek "Huragan" wygrywając komplet 13 swoich zawodowych walk, w tym 7 przez nokaut. Poprzeczkę podnosi także Bartłomiej Przybyła. Pięściarz z Mysłowic w czerwcu po raz pierwszy stoczył sześciorundowy pojedynek zawodowy i dopisał do swojego rekordu trzecie zawodowe zwycięstwo. W Częstochowie Przybyła ponownie przeboksuje sześć rund, a jego rywalem będzie 29-letni Alessandro Fersula legitymujący się 8 zwycięstwami i dwiema porażkami.Drogą Bartłomieja Przybyły podąża inny świetnie zapowiadający się podopieczny Polsat Boxing Promotions - Kewin Gibas, który na dystansie sześciu rund zadebiutuje właśnie drugiego września w Częstochowie. Występ ten będzie też okazją do podtrzymania dobrego wrażenia jakie Gibas pozostawił po sobie po marcowej gali Polsat Boxing Promotions w pobliskim Będzinie. Wówczas 20-latek zanotował swoje trzecie zawodowe zwycięstwo, ale na tym jego apetyt się nie kończy. W identycznym punkcie kariery jest inny podopieczny organizacji Polsat Boxing Promotions - Miłosz Grabowski, który 2 września również powalczy o czwarty triumf jako zawodowiec.Polsat Boxing Promotions dba o rozwój polskich talentów pięściarskich i dlatego na swoich galach, oprócz walk zawodowych organizuje także starcia w formule boksu olimpijskiego. W częstochowskiej hali Polonia kibice zobaczą aż cztery takie pojedynki. W jednym z nich udział weźmie Artur Proksa, który pasję do tego sportu odziedziczył po swoim ojcu Grzegorzu - Mistrzu Europy z 2011 roku.W serwisie Biletyna.pl można już kupować bilety na galę Polsat Boxing Promotions 9Transmisja gali także na sportowych antenach Polsatu.