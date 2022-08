Bednarek kontra Klich, a na deser derby Londynu - weekend z Premier League w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Czy Leicester jest w stanie pokonać Arsenal a Bournemouth stoi na straconej pozycji w starciu z Manchesterem City?

• Czy Brentford sprawi sensację i Manchester United przegra po raz dugi z rzędu?

• Czy Mateusz Klich wykorzysta swoją szansę w Leeds a kluby z pozostałymi Polakami w składzie sięgną po pierwsze punkty w sezonie?

West Ham z Łukaszem Fabiańskim w składzie przegrał na inaugurację z aktualnymi mistrzami kraju, ale teraz celuje wyłącznie w trzy punkty. Rywalem "Młotów" będzie Nottingham Forest, beniaminek który również rozpoczął tegoroczne rozgrywki Premier League od porażki.Komplet punktów to również plan Jan Bednarka i Southampton na mecz z Leeds United. Być może podczas tego spotkania będziemy świadkami pojedynku polskich piłkarzy. Pozycja Bednarka jest pewna, z kolei Mateusz Klich, po niezbyt udanym dla niego okresie przygotowawczym, ostatecznie otrzymał od Jesse'go Marscha szansę gry w pierwszej kolejce. Pomocnik zaliczył z Wolverhapmton 25-minutowy, a co najważniejsze udany występ i przyczynił się do zwycięstwa 2:1. Po spotkaniu Polak odbył konstruktywną rozmowę z menedżerem i wydaje się, że temat jego odejścia z klubu jest już nieaktualny.Aston Villa zagra przed własną publicznością z Evertonem. Po niespodziewanej porażce z Bournemouth na inaugurację, Matty Cash i "The Villains" liczą na zdobycz punktową, ale goście z pewnością nie stoją na straconej pozycji. Dość powiedzieć, że Everton nie przegrał swojego pierwszego meczu wyjazdowego w sezonie od 2010 roku!Oczy kibiców zwrócone są obecnie w stronę trzech napastników, z których każdy wpisał się przed tygodniem na listę strzelców aż dwukrotnie. Trafienia Pascala Grossa pozwoliły Brighton na sensacyjne zwycięstwo na Old Trafford, teraz zagra u siebie z Newcastle. Z kolei gole Aleksandara Mitrovica dały Fulham remis z Liverpoolem, a teraz czeka go starcie z Wolverhampton.Najwięcej emocji budzi jednak Erling Haaland. Napastnik Manchesteru City już w poprzednim meczu potwierdził status supergwiazdy, zdobywając dwie bramki w swoim debiucie w Premier League. W drugiej serii spotkań City podejmie Bournemouth. Każdy inny scenariusz niż zwycięstwo gospodarzy będzie sensacją, tym bardziej, że wygrali oni wszystkie dziesięć spotkań w historii starć tych zespołów w Premier League.Hit kolejki to bezapelacyjnie pojedynek, którego stawką będzie prymat w znacznej części Londynu - w niedzielę wieczorem Chelsea podejmie Tottenham. Raheem Sterling i Michy Batshuayi czy Harry Kane i Song Heung-Min - kto będzie skuteczniejszy? Na zakończenie drugiej serii spotkań Liverpool zagra w poniedziałek z Crystal Palace.W sobotę kibice będą mieli możliwość śledzenia boiskowych wydarzeń za pośrednictwem Multiligi Premier League czyli łączonej relacji z pięciu meczów odbywających się w tym samym czasie, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Pozostałym spotkaniom towarzyszyć będzie przedmeczowe studio.O akcjach, kontrowersjach, oczarowaniach i rozczarowaniach, uczuciach kibiców i punktach w Fantasy Premier League eksperci dyskutować będą w Magazynie podsumowującym wydarzenia 2. kolejki w poniedziałek (15.08) o g.19:30. Zapraszamy do Viaplay!Plan transmisji 2 kolejki w Viaplay:Sobota (13 sierpnia):• 13:00(studio)Komentatorzy: Marcin Pawłowski i Michał Gutka• 16:00(multiliga)Komentatorzy: Tomasz Górski i Michał Borkowski• 16:00(multiliga)Komentatorzy: Adam Delimat i Dawid Szymczak• 16:00(multiliga)Komentatorzy: Przemysław Pełka i Maciej Łuczak• 16:00(multiliga)Komentatorzy: Mariusz Hawryszczuk i Paweł Grabowski• 16:00(multiliga)Komentatorzy: Szymon Ratajczak i Adam Targowski• 18:30(studio)Komentatorzy: Marcin Pawłowski i Michał GutkaNiedziela (14 sierpnia):• 15:00(studio)Komentatorzy: Piotr Domagała i Maciej Łuczak• 17:30(studio)Komentatorzy: Mateusz Borek i Michał Zachodny• 21:00(studio)Komentatorzy: Przemysław Pełka i Michał Gutka