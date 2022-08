Start nowych sezonów ligi włoskiej i hiszpańskiej - piłkarski weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć komplet dziesięciu meczów pierwszej kolejki nowego sezonu włoskiej Serie A.

• Stacja pokaże na swoich antenach również inauguracyjną serię spotkań hiszpańskiej LaLiga Santander

• Nie zabraknie także transmisji z Francji, Portugalii i Belgii

Broniący mistrzostwa Włoch AC Milan rozpocznie nowy sezon Serie A od starcia z aspirującym do gry w europejskich pucharach Udinese Calcio. Rossoneri wygrywają zdecydowaną większość spotkań na San Siro, ale tym razem muszą zachować szczególną czujność, bo w dwóch ostatnich konfrontacjach z ekipą z Udine na własnym stadionie zdobyli w sumie tylko dwa punkty. Gospodarze liczą, że w pokonaniu tego rywala pomogą im nowi zawodnicy z Divockiem Origim i Charlesem De Ketelaere na czele. Z kolei zespół gości po raz pierwszy w oficjalnym meczu poprowadzi trener Andrea Sottil. Klubowi udało się także wykupić z Portimonense SC skutecznego napastnika Beto, który wspólnie z Gerardem Deulofeu ma stanowić jeden z najgroźniejszych ofensywnych duetów w Serie A.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu Juventus FC zmierzy się z US Sassuolo Calcio. Piłkarze Starej Damy przystępują do nowych rozgrywek z wielkimi nadziejami na pierwszy od trzech lat tytuł mistrza Włoch. Latem w klubie doszło do dużych zmian kadrowych, a najpoważniejszymi wzmocnieniami są najlepszy obrońca ligi włoskiej poprzedniego sezonu Bremer oraz doświadczeni pomocnicy Ángel Di María i Paul Pogba. W ten weekend defensywa gospodarzy będzie musiała uważać na Domenico Berardiego i debiutującego w nowych barwach Agustína Álvareza.W swoim pierwszym spotkaniu nowego sezonu broniący mistrzostwa Hiszpanii Real Madryt sprawdzi formę beniaminka UD Almeríi. Na Power Horse Stadium obok dotychczasowych gwiazd Królewskich kibice będą mogli zobaczyć w akcji zawodników pozyskanych latem, w szczególności Auréliena Tchouameniego i Antonio Rüdigera. O premierowe trafienie postara się Karim Benzema, który w rozpoczynającej się kampanii o tytuł króla strzelców LaLiga Santander będzie walczył między innymi z Robertem Lewandowskim. Defensywa zespołu z Madrytu będzie musiała uważać na gwiazdę gospodarzy, Umara Sadiqa, który miał udział w aż 30 trafieniach swojej drużyny w ubiegłym sezonie. Warto podkreślić, że UD Almería nie przegrała oficjalnego meczu od marca i zapewne stawi piłkarzom trenera Carlo Ancelottiego silny opór.Sporych emocji powinno dostarczyć również spotkanie CA Osasuna - Sevilla FC, które zdaniem wielu ekspertów może okazać się szlagierem inauguracyjnej kolejki ligi hiszpańskiej. Ekipa z Pampeluny była pozytywnym zaskoczeniem poprzednich rozgrywek, a zespół z Sewilli zakończył zmagania na czwartym miejscu, tuż za wielką trójką z Madrytu i Barcelony. Latem do Sevillistas dołączyło kilku nowych zawodników, m.in. Isco i Alex Telles, którzy wspólnie z Rafą Mirem i Youssefem En-Nesyrim mają wprowadzić klub na podium ligowej tabeli. Czy pierwszy krok w tym kierunku uda się zrobić już w ten weekend?Paris Saint-Germain rozpoczął nowy sezon ligi francuskiej od zwycięstwa 5:0 z Clermont Foot 63, dzięki czemu został pierwszym liderem rozgrywek. Świetną formę zaprezentowała cała drużyna, ale prym wiódł Leo Messi, który zdobył dwie piękne bramki. W drugiej serii spotkań poprzeczka zostanie jednak zawieszona znacznie wyżej, bo rywalem PSG będzie czwarty w stawce Montpellier HSC. Ten zespół na inaugurację również wygrał swoje starcie i zamierza włączyć się do walki o awans do europejskich pucharów. Na szczególną uwagę zasługuje kapitan Montpellier Téji Savanier, który w pierwszej kolejce strzelił dwa gole i był najaktywniejszym zawodnikiem w konfrontacji z ESTAC Troyes. Czy graczom z Paryża uda się go powstrzymać? A może to dzięki niemu Montpellier sprawi sensację i wywalczy swoje pierwsze od 12 lat zwycięstwo na Parc des Princes?W ten weekend kibice będą mogli zobaczyć w akcji także ekipę drugiego w tabeli Olympique Marsylia. Piłkarze OM w zeszłym tygodniu pewnie pokonali Stade de Reims 4:1, ale Arkadiusz Milik nie zaliczył swojego premierowego trafienia w nowym sezonie. Najbliższa szansa na zdobycie bramki nadarzy się w meczu z mającym spore problemy w defensywie Stade Brestois 29. Polski napastnik dobrze wspomina występy przeciwko temu zespołowi, bo w trzech ostatnich spotkaniach strzelił mu w sumie dwa gole i zanotował jedną asystę. Czy na Stade Francis-Le Blé Milik ponownie błyśnie formą?W drugiej kolejce rozgrywek ligi portugalskiej na pierwszy plan wysuwa się mecz prowadzącego w tabeli FC Porto z szóstą FC Vizelą. Zarówno broniąca mistrzostwa kraju ekipa z Porto, jak i zespół z Vizeli prezentują od początku sezonu dobrą formę i wygrały swoje pierwsze spotkania. Na Estádio do Futebol Clube de Vizela kibice mogą spodziewać się wielu bramek, bo w trzech ostatnich starciach pomiędzy nimi padło ich w sumie aż 14, a na boisku pojawią się tak skuteczni piłkarze jak Mehdi Taremi, Evanilson, Toni Martínez czy Cassiano.Sint-Truidense VV jest jednym z zaledwie trzech klubów ligi belgijskiej, który nie przegrał w tym sezonie meczu. Ekipa z Liburgii ma jednak na koncie wyłącznie remisy, przez co zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli. Jeśli chce włączyć się do gry o wyższe lokaty, to musi zacząć wygrywać. Kolejną próbę wywalczenia kompletu punktów podejmie w ten weekend, kiedy jej rywalem będzie utytułowany RSC Anderlecht. Zadanie może okazać się dla gospodarzy bardzo trudne, bo ekipa spod Brukseli gra od początku rozgrywek dobrze i ma niewielką stratę do prowadzącej w stawce Antwerpii. Jeśli zawodnikom z Sint-Truiden uda się powstrzymać skuteczny duet gości Fábio Silva - Francis Amuzu, który po trzech kolejkach ma na koncie aż cztery trafienia, to ich szanse na sukces znacznie wzrosną.Piątek (12 sierpnia):• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin GazdaSobota (13 sierpnia):• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz z San Siro: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 Serie A:(Eleven Sprots 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sprots 1, studio od 20:25)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian Gątarek• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (14 sierpnia):• 13:25 Juliper Pro League:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Krzysztof Rot• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:50 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 21:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 00:15(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (15 sierpnia):• 17:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz z Allianz Stadium: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 21:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)