Klasyk w Ekstraklasie, start LaLiga z Lewandowskim, IMP na żużlu - weekend w Canal+ Sport

Piłkarskim hitem weekendu w Canal+ będzie starcie FC Barcelony z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce nowego sezonu LaLiga Santander. W podstawowym składzie Dumy Katalonii powinien pojawić się Robert Lewandowski. Polski napastnik ma za sobą oficjalną prezentację na Camp Nou i udany występ w meczu o Puchar Gampera, w który zdobył bramkę i zanotował dwie asysty. W spotkaniu z Rayo Vallecano, którego Barcelona jest zdecydowanym faworytem, Lewandowski może powalczyć o pierwszego ligowego gola.W pierwszej kolejce widzowie Canal+ będą mogli obejrzeć jeszcze cztery spotkania LaLiga Santander: Celta Vigo - Espanyol Barcelona, Cadiz - Real Sociedad, Valencia - Girona oraz Getafe - Atletico. Szczególnie ciekawie zapowiada się mecz drużyny Diego Simeone. Atletico, które ubiegły sezon zakończyło na trzecim miejscu, w przedsezonowych występach imponuje formą i powinno włączyć się do walki z Barceloną i Realem Madryt o mistrzostwo Hiszpanii. Pierwszy test w poniedziałkowy wieczór.Potyczki Widzewa Łódź z Legią Warszawa, które w latach 90. decydowały o mistrzostwie Polski, to wydarzenia szczególne na piłkarskiej mapie Polski. Nie inaczej będzie w piątkowy wieczór, kiedy to oba kluby zagrają ze sobą w 5. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Co prawda nie będzie to mecz o mistrzostwo, ale pierwsze starcie słynnych klubów po powrocie Widzewa do Ekstraklasy, na pewno wzbudzi ogromne emocje. Spotkanie będzie transmitowane w ramach "Super Piątku".Sensacyjnym liderem po czterech kolejkach jest Wisła Płock, która nie straciła jeszcze punktu. W tej kolejce drużyna trenera Pavola Stano zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Portowcy także spisują się rewelacyjnie - z czterech spotkań wygrali trzy - i na pewno spróbują podtrzymać dobrą passę w sobotni wieczór. Emocji nie powinno zabraknąć także w meczach wicelidera Cracovii z Piastem Gliwice, wicemistrza Polski Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok i Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław. Kolejorz, mistrz Polski, w tym sezonie ligowym jeszcze nie wygrał meczu.W ten weekend w kanałach CANAL+ fani angielskiej piłki będą mogli zobaczyć mecze z udziałem drużyn, które powinny w tym sezonie walczyć o najwyższe cele. W sobotę Arsenal zmierzy się z Leicester. Drużyna Mikela Artety zanotowała na inaugurację sezonu pewne zwycięstwo w derbowym meczu z Crystal Palace. Tym razem na własnym stadionie podejmie zawsze groźne Leicester City. Fani Kanonierów są przekonani, że ich zespół ponownie zgarnie pełną pulę i zastanawiają się czy pierwszego ligowego gola w sezonie strzeli Gabriel Jesus, typowany przez wielu do walki o koronę króla strzelców. W poniedziałek o pierwsze ligowe zwycięstwo w tym sezonie powalczy Liverpool. Przed tygodniem The Reds niespodziewanie tylko zremisowali z Fulham 2:2. Strata punktów mogła podrażnić dumę wicemistrzów Anglii, którzy w niedzielę zagrają z Crystal Palace.Po pierwszej kolejce ligi francuskiej na czele tabeli znajduje się Paris Saint-Germain, które bez problemów rozbiło przed tygodniem Clermont Foot 5:0, a ozdobą meczu był gol z przewrotki Leo Messiego. W tej kolejce paryżanie zaprezentują się przed własną publicznością, a ich rywalem będzie drużyna Montpellier. W innych ciekawszych spotkaniach drugiej kolejki Nantes zagra z Lille, Brest z Olympique Marsylia, a Ajaccio z RC Lens. Przed tygodniem bardzo dobry występ w barwach Lens okraszony asystą zanotował Przemysław Frankowski.Krosno będzie gospodarzem drugiego turnieju finałowego CANAL+ online Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Zawody odbędą się w poniedziałkowy wieczór. Tegoroczna edycja IMP rozgrywana jest w nowej formule. Zamiast jednego finału zawodnicy rywalizują na trzech torach, a o zwycięstwie decyduje suma zgromadzonych punktów.Pierwsza odsłona finału miała miejsce w lipcu w Grudziądzu, a zwyciężył broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Na podium znaleźli się także Jarosław Hampel i Dominik Kubera. W drugim finale spośród najlepszych zawodników zabraknie tylko Krzysztofa Kasprzaka, który wycofał się ze względu na kontuzję pleców. Po wizycie w Krośnie na żużlowców czeka jeszcze jeden turniej - we wrześniu w Rzeszowie.Już w piątek fani speedwaya dowiedzą się, czy do półfinału eWinner 1. Ligi awansuje Abramczyk Polonia czy Zdunek Wybrzeże. W pierwszym spotkaniu gdańszczanie wygrali na własnym torze 46:43. Rewanż w Bydgoszczy w piątkowy wieczór.Najlepsze tenisistki świata rozpoczęły serię turniejów przed wielkoszlemowym US Open. W Toronto trwa WTA 1000 National Bank Open presented by Rogers. Rozstawiona z numerem 1 Iga Świątek dotarła do 1/8 finału, gdzie przegrała z Brazylijką Beatriz Haddad Maią. Z turniejem pożegnały się także inne wysoko rozstawione zawodniczki: Anett Kontaveit, Maria Sakkari i Paula Badosa. Do ćwierćfinałów dotarły natomiast między innymi Simona Halep, Jessica Pegula i Karolina Pliskova.Plan transmisji:Piątek (12 sierpnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Remigiusz Jezierski• 18:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Mirosław Jabłoński• 19:00 WTA 1000 w Toronto:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-Ignacik• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family / Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Tomasz Wieszczycki• 21:00 WTA 1000 w Toronto:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 23.00(Canal+ Sport 5)• 01:00 WTA 1000 w Toronto:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Lewandowski, Adam Molenda• 03:00 WTA 1000 w Toronto:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Lewandowski, Adam MolendaSobota (13 sierpnia):• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Edward Durda, Michał Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński• 20:00 LaLiga - Studio (Canal+ Premium)Prowadzący: Łukasz Wiśniowskireporterzy: Maja Strzelczyk, Gerard Badia• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 19:00 WTA 1000 w Toronto::(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartek Ignacik, Dawid Celt• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 22:00ze stadionu Pogoni (Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00 LaLiga - Studio (Canal+ Premium)Prowadzący: Łukasz Wiśniowskireporterzy: Maja Strzelczyk, Gerard Badia• 23.00(Canal+ Sport 5)• 00:00 WTA 1000 w Toronto:(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans IgnacikNiedziela (14 sierpnia):(Canal+ Sport)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Żewłakow• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17:00 Ligue 1:(Canl+ Sport 5)Komentarz: Edward Durda, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski19:30 WTA 1000 w Toronto:(Canal+ Premium)komentarz: Bartek Ignacik, Dawid Celt• 20:40 Ligue 1:Canal+ Sport 5)Komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (15 sierpnia):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Żelisław Żyżyński, Grzegorz Mielcarski• 19:00(Canal+ Premium)Komentarz: Michał Mitrut, Dawid Stachyra• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma