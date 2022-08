HBO Max na drugą połowę sierpnia. "Ród smoka". "Jackass Forever", "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City"

Łukasz Szewczyk

Sierpniowe nowości w HBO Max dzień po dniu - duga połowa sierpnia:

Serialową premierą drugiej połowy miesiąca w HBO Max będzie(od 22 sierpnia). To nowy serial HBO opowiadający o historię rodu Targaryenów i o zdarzeniach dziejących się 200 lat przed czasami, w których osadzona jest "Gra o tron". Serial na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew".Dodany zostanie też serialopowiadający o życiu policjantów patrolujących plaże w Malibu i ulice we wschodniej części Los Angeles. Nie zabraknie też tytułów znanych i lubianych, jakczy kolejne sezonyWśród filmowych premier użytkownicy HBO Mqx zobaczą(od 26 sierpnia). Niegdyś kwitnąca życiem siedziba giganta farmaceutycznego Umbrella Corporation, Raccoon City, jest teraz umierającym miastem... Grupa ocalałych musi współpracować, aby odkryć prawdę stojącą za tym upadłym miejscem.Z kolei w(od 26 sierpnia) ulubiona ekipa bohaterów powraca na kolejną rundę zabawnych, szalenie absurdalnych i często niebezpiecznych numerów. W filmie Johnny i jego towarzysze przesuwają granicę jeszcze dalej.(od 22 sierpnia) to pięć przeplatających się ze sobą narracji dokumentujących życie Toto, Roberto, Pasquale, Marco i Ciro oraz ich złożone relacje z Camorrą - neapolitańską mafią, której okrutny i brutalny świat przestępczy zdominowany jest przez korupcję. Film oparty jest na książce dziennikarza Roberto Saviano, która z dnia na dzień stała się bestsellerem w 2006 roku.W filmie(od 13 sierpnia) młoda zakonnica wymyka się ze swojego klasztoru, aby załatwić pilną sprawą i nigdy nie wraca. Śledztwo policyjne w jej sprawie przynosi różne wskazówki i rewelacje, które prowadzą do poznania prawdy i odkrycia cudu.Kolejna propozycja to(14 sierpnia). Dwójka mieszkających w Atenach Amerykanów spotyka się podczas letniego weekendu. Kiedy pobyt Chloe w Grecji dobiega końca, kobieta postanawia sprawdzić czy łączące ich uczucie wytrzymać zderzenie z rzeczywistością.(od 14 sierpnia). Mariana ma 21 lat i mieszka we wspólnocie wyznaniowej, gdzie stara się być idealną kobietą: piękną i posłuszną. Wieczorami ona i jej koleżanki wyrażają swoją religijność w inny sposób - polują na "rozwiązłe" kobiety i dają im nauczkęWśród filmów dokumentalnych(od 25 sierpnia). Jest to film dokumentalny HBO; jego reżyser Edward Buckles Jr. oferuje intymne spojrzenie na następstwa huraganu Katrina i jego wpływ na młodzież Nowego Orleanu. Całe pokolenie zmaga się z następstwami tragedii, która przedefiniowała ich dzieciństwo.• 13 sierpniaFantastyczni przyjaciele, odc. 6Próba generalna, odc. 5CudKról komedii• 14 sierpniaMeduzaPoniedziałek• 15 sierpniaWestworld IV, odc. 8Anarchiści, odc. 6Miasto na wzgórzu III, odc. 3Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 20Wróg u bram• 16 sierpniaBranża II, odc. 3Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 10• 17 sierpniaTuca i Bertie III, odc. 7Co robimy w ukryciu IV, odc. 5• 18 sierpniaSłodkie kłamstewka: Grzech pierworodny, odc. 8-10• 19 sierpniaPrimal II, odc. 6Rap Sh!t, odc. 6Ali• 20 sierpniaPróba generalna, odc. 6Craig znad potoku IV, odc. 1-10Clifford. Wielki czerwony piesGuilty by Suspicion#dogpoopgirl• 21 sierpniaNext DoorSkin in FlamesMasza i niedźwiedź IV, odc. 1-13• 22 sierpniaRód smoka, odc. 1Miasto na wzgórzu III, odc. 4Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 21Don't TellGomorrah: New Edition• 23 sierpniaGliniarze z Southland, odc. 1-7Gliniarze z Southland II, odc. 1-6Gliniarze z Southland III, odc. 1-10Gliniarze z Southland IV, odc. 1-10Gliniarze z Southland V, odc. 1-10Branża II, odc. 4Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 11• 24 sierpniaTuca i Bertie III, odc. 8Co robimy w ukryciu IV, odc. 6• 25 sierpniaSherlock: The Abominable BrideKatrina Babies• 26 sierpniaRoad Trip, odc. 1-6Primal II, odc. 7Rap Sh!t, odc. 7Jackass ForeverResident Evil: Witajcie w Raccoon City5 październikaMaterac ma znaczenieFC RomaHeaven, HellWdech, wydech• 27 sierpniaA Vanishing FogThis Boy's Life• 28 sierpniaOstry dyżur VII, odc. 1-22Ostry dyżur VIII, odc. 1-22Ostry dyżur IX, odc. 1-22Ostry dyżur X, odc. 1-22AzorHeatwaveRozpiska na dni 29 sierpnia-31 sierpnia zostanie podana w przyszłym tygodniu