Jubileuszowy sezon "Kuchennych rewolucji" Magdy Gessler jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• "Kuchenne rewolucje" wracają do TVN

• Już po raz 25. Magda Gessler jesienią wyruszy na kolejne misje, których celem jest pomoc upadającym lokalom gastronomicznym

• Jakie restauracje tym razem pójdą do poprawki?

W jubileuszowym sezonie słynna restauratorka odwiedzi między innymi Barlinek, Chorzów i Puławy. Po raz pierwszy w historii programu na kulinarnej mapie rewolucji znajdą się też Kępno, Kamionki i Zakręt, gdzie Magda Gessler zmierzy się z kuchnią gruzińską.Pierwsza z rewolucji odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach. W tym przemysłowym regionie, o krok od ruchliwej drogi łączącej Tychy z Bielskiem-Białą, swój lokal otworzył Krystian. Postawił na kuchnię włoską, choć z mylącą nazwą... "Irlandia". Lokal świeci pustkami i przynosi same straty. Z tego powodu Krystian nadal prowadzi swój biznes za granicą, by mieć z czego dokładać do restauracji w Polsce. Na co dzień lokalem zarządza jego narzeczona Klaudia i sama przyznaje, że nie najlepiej jej to wychodzi, a młody zespół zupełnie się jej nie słucha. I tak w położonej w Polsce "Irlandii", serwującej włoskie dania, brakuje niemal wszystkiego - logiki, sprawnego zarządzania, rozsądnego planu, a nade wszystko gości.. Program dostępny będzie