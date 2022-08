"Łowcy skarbów. Kto da więcej" od września w TV4

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu 2022 roku na antenie telewizyjnej Czwórki zadebiutuje polska edycja programu "Łowcy skarbów. Kto da więcej"

"Łowcy skarbów": Michał Nowocin, Łukasz Barucha, Aleksander Prugar, Martyna Kupczyk, Paweł Papaj, Arkadiusz Woźniak / Fot. TV4

"Łowcy skarbów. Kto da więcej" to polska edycja międzynarodowego hitu, w którym posiadacze ciekawych przedmiotów mają szansę uzyskać ich profesjonalną ekspertyzę i sprzedać je z pokaźnym zyskiem. Grono kupujących stanowią koneserzy i dealerzy antyków, designu i przedmiotów kolekcjonerskich, którzy gotowi są licytować między sobą, czasem bardzo wysoko, by pozyskać interesujące nabytki do własnych zbiorów, antykwariatów lub sklepów.W programie zapomniane i zalegające w szufladach, na strychach czy w piwnicach rzeczy - jak choćby szkło czy meble z czasów PRL lub "oldschoolowe" gadżety - uzyskują zaskakujące ceny i drugie życie w rękach nowych nabywców, a widzowie poznają niezwykłe historie tych przedmiotów, opowiadane przez ich właścicieli oraz fascynujące informacje na ich temat, jakie znakomici eksperci potrafią wyczytać z najmniejszych detali.Program prowadzi Paweł Orleański a tytułowi łowcy skarbów czyli kupujący to m.in.: architekt i projektantka wnętrz znana z programu "Nasz nowy dom", współwłaścicielka galerii Vintage House - Martyna Kupczyk, wielbiciel staroci i przedmiotów z duszą, twórca sklepu Michael's Bazaar - Michał Nowocin, Naczelny Sklepikarz krakowskiego sklepu Szpeje, specjalista od przedmiotów vintage - Łukasz Barucha, kolekcjoner i koneser antyków - Paweł Papaj, posiadacz olbrzymiej kolekcji antyków, sklepu i rekwizytorni filmowej Antik - Arkadiusz Woźniak, twórca projektu oszklochodzi.pl, znawca szkła, designer i fotograf - Aleksander Prugar oraz Krzysztof Kobyliński - właściciel podwarszawskiego antykwariatu i resvena.pl, pasjonat antyków i designu, współpracujący z duńskimi domami aukcyjnymi.Wśród ekspertów programu są: Krystyna Łuczak Surówka - wykładowczyni warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, historyczka i krytyczka designu, Katarzyna Jasiołek - specjalistka w dziedzinie designu i rzemiosła, autorka książek o wzornictwie, Agnieszka Gniotek - historyk i krytyk sztuki, ekspert galerii sztuki i domu aukcyjnego, Katarzyna Szwarc - specjalistka od sztuki współczesnej, autorka i kuratorka wystaw, Jakub Naumiuk - rzeczoznawca, poszukiwacz i opiekun sprzedawców wyselekcjonowanych przedmiotów vintage oraz antyków dla największej polskiej platformy online sprzedającej design, Marek Kruczek - antykwariusz, ekspert w dziedzinie rzemiosła artystycznego, specjalizujący się w porcelanie, Urszula Prus - ekspert, biegły sądowy i rzeczoznawca biżuterii i kamieni szlachetnych, Daniel Stoiński - kulturoznawca, kolekcjoner polskiego powojennego designu, właściciel autorskiej pracowni renowacji, Leszek Klein - wytrawny znawca i historyk techniki, Michał Niesiołowski - właściciel antykwariatu i galerii sztuki, Weronika Kosmala - dyplomowany analityk rynku aukcyjnego i Maciej Szymaniak - historyk sztuki, kolekcjoner, współwłaściciel pracowni szkła i ceramiki.Program opiera się na formacie "Cash or Trash" , którego dystrybutorem jest Warner Bros. International Television Production. Polską edycję produkuje dla Czwórki Polot Media, a reżyseruje Szymon Łosiewicz. Reżyserem postprodukcji jest Kamil Fortuna, a autorem oprawy i spotów promocyjnych serialu jest Paweł Sadaj/SADAJ STUDIO.