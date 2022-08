Czwarta edycja "The Voice Senior" zimą w TVP2 z nowymi trenerami

Łukasz Szewczyk

• Do Maryli Rodowicz i Piotra Cugowskiego w najnowszej odsłonie muzycznego show TVP2 dołączą nowi trenerzy - mezzosopranistka Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus.

Właśnie rozpoczęto prace na planie nowej, czwartej już serii hitowego programu "The Voice Senior". Już od stycznia 2023 roku widzowie będą mogli śledzić losy muzykalnych seniorów po 60. roku życia, którzy na scenie talent show zaprezentują największe polskie i światowe przeboje.W czwartej edycji muzyczne poczynania uczestników ponownie oceniać będą królowa polskich scen Maryla Rodowicz oraz obdarzony niezwykłym głosem Piotr Cugowski. W trenerskiej loży po raz pierwszy zasiądą - śpiewaczka operowa, mezzosopranistka, posiadaczka jednego z najlepszych głosów w Polsce i na świecie - Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik, lider cieszącego się ogromną popularnością wśród milionów Polaków zespołu Pectus.- mówi nowa trenerka "The Voice Senior" Alicja Węgorzewska.- mówi Tomasz Szczepanik.Najnowszą edycję programu poprowadzą Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski.Przypomnijmy, że uczestnicy czwartej odsłony "The Voice Senior" zmierzą się na scenie podczas Przesłuchań w Ciemno, odcinka półfinałowego oraz Wielkiego Finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Dotychczas program wygrali: Siostry Szydłowskie (pierwsza edycja), Barbara Parzeczewska (druga edycja) oraz Krzysztof Prusik (trzecia edycja).Czwartą edycję "The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od stycznia 2023 w TVP2.