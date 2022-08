14 edycja "Mam talent" jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• "Mam talent" powraca do TVN

• Kto tym razem zdobędzie serca widzów i wygra czek na 300 tysięcy złotych?

Już po raz 14. program "Mam Talent!" dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Zatroszczą się o to nie tylko utalentowani uczestnicy, ale również charyzmatyczni prowadzący, obok których nie da się przejść obojętnie - w tej roli Marcin Prokop oraz Michał Kempa. Za stołem jurorskim zasiądą dobrze znani widzom Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska oraz Jan Kliment.W 14. sezonie "Mam Talent!" emocji nie zabraknie również dzięki platynowemu przyciskowi i dzikiej karcie - te dwie zasady dołączyły do programu w ubiegłej edycji i gwarantują naprawdę niespodziewane zwroty akcji! Platynowy przycisk pozwoli wybranej przez jury osobie przenieść się z półfinałów wprost do wielkiego finału. Dziką kartę otrzyma natomiast jeden z uczestników, którzy w półfinałach zajęli trzecie miejsce - o przyznaniu tej przepustki do finału zadecyduje liczba głosów telewidzów.oraz w serwisie Player.pl.