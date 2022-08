Aleksander Kutela prezesem Ringier Axel Springer Polska

Łukasz Szewczyk

• 1 września 2022 roku Aleksander Kutela, Wiceprezes Ringier Axel Springer Polska obejmie stanowisko prezesa spółki.

• Mark Dekan, obecnie pełniący funkcję CEO Ringier Axel Springer Polska, zostanie mianowany COO amerykańskiej POLITICO Media Group, wchodzącej w skład Axel Springer SE.

Aleksander Kutela pełniący obecnie funkcję Wiceprezesa Ringier Axel Springer Polska, rolę prezesa przejmie we wrześniu 2022 roku. Aleksander Kutela posiada bogate doświadczenie na rynku mediowym. W latach 2000-2015 pełnił funkcję Prezesa HBO Polska, a w 2007 roku dodatkowo objął stanowisko Senior Vice President HBO Europe. Zbudował pozycję HBO jako jednej z najsilniejszych marek telewizyjnych w Polsce i Europie z sukcesem rozwijając zarówno model płatnej telewizji, jak i usługi SVOD. W 2015 roku dołączył do Ringier Axel Springer Polska jako Prezes Zarządu Grupy Onet. W 2018 roku objął rolę COO Ringier Axel Springer Media. W nowej roli Aleksander Kutela będzie odpowiedzialny za umacnianie pozycji Ringier Axel Springer na rynku oraz za dalsze rozwijanie obszarów mediów i usług cyfrowych.- mówi Marc Walder, CEO Ringier.- mówi Jan Bayer, prezes News Media USA i wiceprezes Axel Springer SE.- mówi Aleksander Kutela.Mark Dekan od 8 lat odpowiada za joint venture Ringier i Axel Springer na polskim rynku w roli CEO Ringier Axel Springer Polska. 1 września obejmie nowo utworzoną funkcję COO amerykańskiej POLITICO Media Group, należącej do Axel Springer SE. Posiada bogate doświadczenie na międzynarodowym rynku mediów, kierował m.in. Ringier Axel Springer Media AG, spółką joint venture Axel Springer i Ringier, największą cyfrową firmą medialną w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako prezes Ringier Axel Springer Polska, przekształcił firmę z organizacji opartej na mediach drukowanych w firmę cyfrową, łącząc 11 spółek w jedną, przeprowadzając zmiany organizacyjne i kulturowe, i dzięki temu osiągając wiodącą pozycję na rynku. W nowej roli jako COO należącej do Axel Springer POLITICO Media Group, Mark Dekan będzie ściśle współpracował z zespołem, aby dalej realizować ambitne plany rozwoju Grupy.- mówi Mark Dekan.Ringier Axel Springer Polska jest wiodącą firmą medialno-technologiczną, największym wydawcą w Polsce i częścią Grupy Ringier Axel Springer Polska, do której należą Ringier Axel Springer Polska, Grupa Morizon-Gratka, Lendi, City-Nav (Jakdojade) i NoFluffJobs. Firma zatrudnia około 2000 osób. Tytuły mediów drukowanych i marki cyfrowe składają się na portfolio 20 wiodących produktów, które obejmuje: Onet - największy portal informacyjny w Polsce, Fakt - największy i najpopularniejszy dziennik oraz Sympatia - wiodący serwis randkowy w Polsce, a także międzynarodowe marki takie jak Business Insider, Newsweek, Forbes, Ofeminin czy Noizz. Inne produkty cyfrowe RAS to marki e-commerce Skąpiec, Opineo, Moneteasy oraz cyfrowa platforma wydawnicza dla mediów - Ring Publishing wykorzystywana w 13 krajach. Dzięki połączeniu unikalnych kompetencji w zakresie wydawnictwa, reklamy i technologii Ringier Axel Springer Polska jest wiarygodnym partnerem biznesowym, którego cechuje wpływ, skala i zaufane treści.