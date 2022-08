Wrzesień w CBS Reality

Łukasz Szewczyk

• We wrześniu CBS Reality zaprasza na premierę nowych sezonów serii "Patrol na autostradach Nowej Zelandii".

We wrześniu CBS Reality poleca premierę dwóch nowych sezonów trzymającej w napięciu serii. Całodobowy dostęp do niekończącej się serii zdarzeń na ruchliwych autostradach Auckland, w połączeniu z nagraniami z kamer przemysłowych, to sekret stojący za wyjątkowością tego programu. Seria ukazuje ciężką, niebezpieczną, a czasem też zabawną pracę funkcjonariuszy patrolujących nowozelandzkie autostrady. Zaledwie w ciągu jednego dnia pracy mają do czynienia z pościgami, uciekającymi psami, przeładowanymi pojazdami mistrzów siłowania na rękę, pijanymi chłopcami z prowincji, a nawet przydrożnymi oświadczynami!Premiera 13. i 14. sezonu serii "Patrol na autostradach Nowej Zelandii" 5 września o 19:00. Emisja kolejnych odcinków codziennie o tej samej porze (po dwa odcinki).Również 5 września kanał CBS Reality przygotował na powtórki dwóch sezonów programu. Zachowania i sposoby działania mogą się różnić, ale niektórzy seryjni mordercy nie mogą się oprzeć pozostawieniu po sobie swoistej "wizytówki". Rytuały pośmiertne, czy zabieranie pamiątek z miejsca zbrodni - te przewrotne znaki rozpoznawcze często mają na celu prowokowanie organów ścigania, jednak z drugiej strony mogą także dostarczyć istotnych wskazówek, które pomogą śledczym w ujęciu sprawcy. Każdy z odcinków serii "Podpis zabójcy" zagłębia się w inną sprawę opatrzoną podpisem seryjnego zabójcy. W programie usłyszymy osobiste relacje zaangażowanych w śledztwa detektywów, a także wywiady z ekspertami z zakresu psychologii kryminalnej oraz bliskimi ofiar.Emisja serii "Podpis zabójcy" od poniedziałku do piątku od 5 do 23 września o 21:00.