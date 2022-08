"Złoty interes", "Magia nagości. Polska 3", "Gadżet show 2" jesienią w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery lokalnych produkcji od września w Zoom TV

• Nowa seria "Złoty interes" ukaże kulisy sukcesu odważnych polskich przedsiębiorców, którzy zarobili fortunę na tak oryginalnych pomysłach

• Wracają nowe sezony programów "Magia nagości. Polska" oraz "Gadżet show".

"Magia nagości. Polska" w Zoom TV / fot. Krystian Szczęsny

Produkcja trumien, hodowla ślimaków czy weselny zespół disco polo z pewnością nie należą do pierwszych pomysłów, jakie przychodzą do głowy przy planowaniu własnego biznesu. Tymczasem te z pozoru szalone idee doprowadziły bohaterów serii(piątki o godz. 20.00, od 2 września) do wielkiej fortuny. Widzowie poznają Polaków, którzy podjęli ryzyko i przekuli zaskakujące pomysły na biznes w sukces, często na skalę międzynarodową.Jesienią Kinga Zawodnik po raz kolejny bierze na warsztat najnowsze gadżety codziennego użytku, aby zweryfikować, które z nich rzeczywiście są przydatne. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu programu(niedziele o godz. 17.30, od 4 września), tym razem zespół jurorów oceniających przydatność produktu poszerza się o członków rodzin z polskich miast i wsi, z którymi Kinga testuje wybrane gadżety. To oni zadecydują, czy rozwiązania rzeczywiście znajdą zastosowanie w gospodarstwie domowym.Hit Zoom TV wraca na antenę z nową dawką emocji. To już trzeci sezon polskiej edycji randkowego show, którego uczestnicy zrzucają z siebie nie tylko maski, by stanąć twarzą w twarz z szansą na miłość. W tym programie nie ma miejsca na uprzedzenia, podziały i nieśmiałość - w studiu(piątki o godz. 23.00, od 16 września) można być tylko sobą.Nowe produkcje Zoom TV: "Złoty interes" i 3. sezon "Magii nagości. Polska" widzowie będą mogli zobaczyć przedpremierowo na platformie FilmBox+, na tydzień przed pierwszą emisją na antenie kanału.