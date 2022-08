Łukasz Szewczyk

Ostatni wielki tour w roku. Vuelta na żywo w Eurosporcie

• Od 19 sierpnia do 11 września najlepsi kolarze świata będą walczyć o zwycięstwo we Vuelta a Espana.

• Od 7 do 11 września najlepsze kolarki, a wśród nich Katarzyna Niewiadoma będą rywalizować w ostatnim wielkim tourze roku, czyli Challenge by La Vuelta.

• Transmisje obu wyścigów na antenach Eurosportu i Eurosporcie Extra w Playerze.