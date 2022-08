Sprawdzian Lewandowskiego w LaLiga hitem weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Szlagierem weekendu w ELEVEN SPORTS będzie wyjazdowy mecz FC Barcelony z Realem Sociedad, w którym Robert Lewandowski stanie przed szansą na strzelenie swojego premierowego gola w lidze hiszpańskiej, a jego nowa drużyna na pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Za Robertem Lewandowskim ligowy debiut w FC Barcelonie, ale dopiero w starciu z silnym Realem Sociedad polskiego napastnika czeka pierwszy poważny sprawdzian w barwach nowego klubu. Rywalem Barçy będzie szósta ekipa poprzednich rozgrywek, która rozpoczęła sezon od wygranej i zamierza włączyć się do walki o awans do Ligi Mistrzów UEFA. W miniony weekend Duma Katalonii tylko zremisowała z Rayo Vallecano, co sprawia, że na Estadio Anoeta zagra pod dużą presją. Lewandowski jest mocno zmotywowany, by pomóc drużynie w wywalczeniu pierwszego zwycięstwa w sezonie i zaliczyć swoje premierowe trafienie na boiskach LaLiga Santander. Wśród jego przeciwników znajdzie się kilku skutecznych zawodników, między innymi Japończyk Takefusa Kubo, który przed tygodniem w swoim oficjalnym debiucie w nowych barwach zdobył bramkę. W konfrontacji Barcelony z ekipą z San Sebastian goli z pewnością nie zabraknie, bo oba zespoły preferują ofensywną grę, a w trzech ostatnich meczach pomiędzy nimi padło ich w sumie aż 14. Czy "Lewy" trafi do siatki i zgłosi aspiracje do tytułu króla strzelców ligi hiszpańskiej?Temu wyjątkowemu wydarzeniu będzie towarzyszyło wiele atrakcji antenowych w ELEVEN SPORTS. Już o 12:00 rozpocznie się magazyn Tour de Eleven. Wysłannicy stacji, Mateusz Święcicki, Piotr Urban i Maciej Kruk, będą w San Sebastian, skąd przekażą najnowsze doniesienia ze sztabów obu klubów, przedstawią wiele ważnych informacji i ciekawostek, a także opowiedzą o tym malowniczo położonym mieście. Studio meczowe rozpocznie się o 20:15, czyli ponad 100 minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Obecni na Estadio Anoeta Marcin Gazda i Daniel Sobis wprowadzą kibiców w atmosferę widowiska, zaprezentują składy i prawdopodobne taktyki Realu Sociedad i FC Barcelony. Meldunki spoza stadionu złożą Mateusz Majak, Piotr Urban i Maciej Kruk. Nie zabraknie materiałów specjalnych, rozmów z ekspertami i niespodzianek dla kibiców, którzy w trakcie całego dnia mogą spodziewać się dodatkowych treści także w social mediach. O 22:00 prosto ze stadionu spotkanie skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Po jego zakończeniu przyjdzie czas na wnikliwe analizy oraz wypowiedzi "na gorąco" bohaterów starcia.W innym ciekawie zapowiadającym się meczu drugiej kolejki Sevilla FC podejmie Real Valladolid. Sevillistas są zaliczani do grona faworytów rozgrywek ligi hiszpańskiej, ale na inaugurację sezonu sensacyjnie przegrali z CA Osasuną 1:2. Okazją do rehabilitacji jest dla nich konfrontacja z beniaminkiem z Valladolid. Gospodarze muszą być jednak bardzo czujni, bo nie wygrali żadnego z trzech ostatnich spotkań z tym rywalem.• 12:00 Tour de Eleven - magazyn (Eleven Sports 1, Youtube, Twitter i Facebook)prowadzenie: Mateusz Święcicki, Maciej Kruk, Piotr Urban• 16:00 materiał z San Sebastian (Facebook, Twitter, Instagram)• 19:00 Q&A na żywo z murawy Estadio Anoeta (Instagram)prowadzenie: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• Eleven Sports 1, LaLiga Santander: Real Sociedad - FC Barcelona (ELeven SPorts 1, studio 20:15)komentarz z Estadio Anoeta: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Marcin Gazda, Daniel Sobis, Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 23:50 Studio pomeczowe (Eleven Sports 1)studio: Marcin Gazda, Daniel Sobis, Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 00:45 Eleven Gol Live (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukAtalanta Bergamo i AC Milan wygrały swoje pierwsze mecze w nowym sezonie i zajmują miejsca w ścisłej czołówce ligowej tabeli. Większość ekspertów uznaje te ekipy za poważnych kandydatów do mistrzostwa Włoch, dlatego ich starcie jest zapowiadane jako hit drugiej kolejki Serie A. Po stronie gospodarzy będzie można zobaczyć między innymi pozyskanego na początku sierpnia Ademolę Lookmana, który w zeszłym tygodniu w swoim debiucie strzelił gola. W szeregach gości warto zwrócić uwagę na nowego zawodnika, Charlesa De Ketelaere, który jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych ofensywnych pomocników w Europie i już w pierwszym spotkaniu pokazał się z dobrej strony. Kibice Milanu mają wobec niego ogromne oczekiwania i należy spodziewać się, że wkrótce będzie odgrywał znacznie większą rolę w barwach mistrzów Włoch.Na spore emocje zanosi się także na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie Inter Mediolan podejmie Spezię Calcio. Gospodarze rozpoczęli nowe rozgrywki od wygranej, utwierdzając kibiców w przekonaniu, że Inter może odzyskać scudetto. W ekipie trenera Simone Inzaghiego udało się odtworzyć groźny duet Romelu Lukaku - Lautaro Martínez, który w dużym stopniu przyczynił się do zdobycia przez nią tytułu w 2021 roku. W drugiej kolejce Nerazzurri sprawdzą formę trzech Polaków występujących w barwach Spezii - Bartłomieja Drągowskiego, Jakuba Kiwiora i Arkadiusza Recy. Przed tygodniem ich zespół również wywalczył zwycięstwo, więc wspólnie z kolegami na pewno stawią mediolańczykom silny opór.Po dwóch kolejkach nowego sezonu ligi francuskiej Paris Saint-Germain jest liderem rozgrywek i jedynym zespołem, który ma na koncie komplet zwycięstw. Na drugim miejscu w stawce, ex aequo z Olympique Marsylia, znajduje się LOSC Lille, które ma dwa punkty straty do PSG. W najbliższy weekend obie drużyny zmierzą się na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy w meczu na szczycie Ligue 1 Uber Eats. Jedną z atrakcji tego spotkania będzie konfrontacja spisujących się fantastycznie tercetów - Jonathana Davida, Banjamina André i Rémy'ego Cabelli po stronie gospodarzy z Leo Messim, Neymarem i Kylianem Mbappé w szeregach gości.Ekscytująco zapowiada się także starcie AS Monaco z RC Lens, a więc ekip, które są w obecnych rozgrywkach niepokonane i zajmują odpowiednio piąte i szóste miejsce w tabeli. Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami był bardzo zacięty i zakończył się remisem 2:2, a jedną z bramek dla Lens zdobył Przemysław Frankowski. Polak utrzymuje dobrą formę i kilka dni temu został wybrany przez dziennik "L'Equipe" do najlepszej jedenastki drugiej kolejki ligi francuskiej. Czy nasz pomocnik odegra ważną rolę również w ten weekend?FC Porto to aktualny mistrz Portugalii, a Sporting CP to zdobywca trofeum z 2021 roku. Starcie tych ekip w trzeciej kolejce nowego sezonu powinno dostarczyć mnóstwa emocji, ponieważ obie drużyny pozostają niepokonane od początku rozgrywek i mają na koncie najwięcej strzelonych goli spośród wszystkich klubów Liga Portugal. Na Estádio do Dragão kibicom zaprezentują się między innymi Mehdi Taremi, Evanilson, Pedro Gonçalves i Trincão. Wskazanie faworyta tej konfrontacji jest niezwykle trudne, ale warto przypomnieć, że Porto nie przegrało żadnego z ostatnich pięciu spotkań z zespołem z Lizbony, biorąc pod uwagę rywalizację w lidze i pucharach. Czy przedłuży tę passę w najbliższy weekend?MOTOR Lublin wyraźnie dominował w rozgrywkach PGE Ekstraligi w sezonie zasadniczym i do ćwierćfinałowej rywalizacji z FOGO UNIĄ Leszno przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Mikkel Michelsen, Dominik Kubera i spółka muszą być jednak czujni, bo ekipa z Leszna ma ogromny potencjał, a jej lider, Janusz Kołodziej, jest obok Bartosza Zmarzlika najlepiej punktującym zawodnikiem w lidze. W spotkaniu, które odbędzie się na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, każdy punkt będzie na wagę złota, bo obie ekipy chcą wypracować sobie zaliczkę przed rewanżowym starciem w Lublinie.W kolejnym zaplanowanym na ten weekend meczu ćwierćfinałowym PGE Ekstraligi FOR NATURE SOLUTIONS APATOR Toruń zmierzy się z MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów. Bartosz Zmarzlik po tym sezonie odchodzi z Gorzowa i chce pożegnać się z kibicami, sięgając z klubem po mistrzostwo Polski. Nie będzie o to łatwo, a gospodarze z Patrykiem Dudkiem i Robertem Lambertem na czele zrobią wszystko, by pokrzyżować te plany już na etapie walki o półfinał.Plan transmisji:Piątek (19 sierpnia):• 20:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: do potwierdzenia• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz Majak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 21:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin GazdaSobota (20 sierpnia):• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 16:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, studio: Mikołaj Kruk• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski, studio: Mikołaj Kruk• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapica• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (21 sierpnia):• 12:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Święcicki, Maciej Kruk, Piotr Urban• 13:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Krzysztof Rot• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)Gorzówkomentarz: do potwierdzenia• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Piotr Czachowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio 20:15)komentarz z Estadio Anoeta: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Marcin Gazda, Daniel Sobis,• 00:45(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (22 sierpnia):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:00- magazyn (Eleven Sports 2)• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 21:00(Eleven Sports 2)• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Spots 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Piotr Dumanowski