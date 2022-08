Klasyk w Ekstraklasie, gwiazdy Realu, tenis, żużel - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Ligowy klasyk w PKO BP Ekstraklasie Legia Warszawa - Górnik Zabrze

• Gwiazdy Realu Madryt w starciu z Celtą Vigo w LaLiga Santander

• Tenisowy turniej WTA w Cincinnati, żużlowe emocje w eWinner 1. Lidze i PGE Ekstralidze

Piątkowy mecz Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze będzie wydarzeniem 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkania obu drużyn od lat przyciągają uwagę kibiców, nie inaczej powinno być tym razem. Zwłaszcza, że skład warszawskiego zespołu wzmocnił Carlitos, który wrócił do Ekstraklasy po trzech latach przerwy. W tabeli Legia zajmuje obecnie czwarte miejsce, Górnik jest jedenasty. Na prowadzeniu po pięciu kolejkach utrzymuje się Wisła Płock, która w sobotę podejmie Koronę Kielce. Wicelider, PGE FKS Stal Mielec zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Piastem Gliwice. Zajmująca trzecie miejsce Pogoń Szczecin rozegra mecz z Rakowem Częstochowa w środę 31 sierpnia. Podobnie jak Lech Poznań, który tego dnia zagra z Lechią Gdańsk. Przesunięcie spotkań związane jest z występami Lecha i Rakowa w eliminacjach europejskich pucharów.Real Madryt rozpoczął nowy sezon LaLiga Santander od zwycięstwa nad Almerią, w drugiej kolejce na Królewskich czeka wyjazd do Vigo. W sobotni wieczór Karim Benzema i spółka powalczą o kolejne punkty z Celtą, która przed tygodniem zanotowała remis z Espanyolem. Drużyna z Barcelony już w piątek zagra u siebie z Rayo Vallecano. Z kolei w niedzielę przed własną publicznością zaprezentuje się Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone na inaugurację sezonu wygrała na wyjeździe z Getafe, tym razem zagra u siebie z Villarrealem. Zespół Unaia Emery'ego rozpoczął rozgrywki od równie pewnego zwycięstwa nad Realem Valladolid. W innym niedzielnym meczu Athletic Bilbao zmierzy się z Valencią.Po dwóch kolejkach Premier League na czele tabeli znajduje się Manchester City. Drużyna Josepa Guardioli pewnie wygrała oba mecze, ale w trzeciej kolejce czeka na nią niełatwy wyjazd do Newcastle. "Sroki" nadzwyczaj udanie rozpoczęły sezon - zwycięstwo i remis - i w tabeli znajdują się na piątym miejscu. Tuż za Newcastle United, z takim samym dorobkiem punktowym jest Leeds United, który w niedzielę zagra z Chelsea.Hitem 3. kolejki Ligue 1 Uber Eats będzie mecz Lille - Paris Saint-Germain. Po dwóch seriach spotkań na czele tabeli są paryżanie, Lille zajmuje trzecie miejsce. Mecz na szczycie w niedzielny wieczór w CANAL+ FAMILY. W sobotę bardzo ciekawie zapowiada się starcie Monaco z Lens. Dla polskich kibiców będzie to okazja do zobaczenia w akcji Przemysława Frankowskiego, który w pierwszej kolejce zanotował w barwach Lens asystę. Z kolei w sobotni wieczór Olympique Marsylia Arkadiusza Milika zagra z Nantes.Turniej WTA 1000 Western & Southern Open nazywany jest próbą generalną przed wielkoszlemowym US Open. Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w Cincinnati od zwycięstwa nad Amerykanką Sloane Stephens 6:4, 7:5. Jej kolejną rywalką była Madison Keys. Tym razem rozstawiona z nr 1 Polka musiała uznać wyższość Amerykanki i przegrała batalię o ćwierćfinał. Mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane w piątek, półfinały w sobotę, a wielki finał w niedzielny wieczór w Canal+ Sport.Piątek w eWinner 1. Lidze będzie stał pod znakiem rewanżowego ćwierćfinału Stelmet Falubaz Zielona Góra - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź. Zielonogórzanie staną przed trudnym zadaniem, bo do odrobienia mają aż 10 punktów. W pierwszym meczu w Łodzi przegrali 40:50.. W sobotę fani speedwaya będą mogli obejrzeć rewanżowe starcie OK Bedment Kolejarz Opole - Lokomotiv Daugavpils w półfinale 2. Ligi, a w niedzielę ćwierćfinał PGE Ekstraligi, spotkanie BETARD SPARTA Wrocław - ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa. Po czternastu rundach wrocławianie zajmują drugie miejsce w tabeli, a wrocławianie są na piątej pozycji.Plan weekendowych transmisji:Piątek (19 sierpnia):• 17:00 1 liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk Malitowski• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Cezary Olbrycht, Radosław Majdan• 19:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 19:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)Prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Żewłakow• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 21:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 23.00(Canal+ Sport 5)• 23:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Lewandowski, Joanna Sakowicz-Kostecka• 01:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Lewandowski, Michał PrzysiężnySobota (20 sierpnia):• 14:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 15:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Patryk Malitowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Glamowski, Marek Jóźwiak• 17:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Bartosz Ignacik, Joanna Sakowicz-Kostecka• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 19:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Michał Lewandowski, Klaudia Jans-Ignacik• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Maciej Murawski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 21:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodziński• 23.00(Canal+ Sport 5)Niedziela (21 sierpnia):• 10.00(Canal+ Sport)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 14.55 Premier League:(Canal+ Premium)Komentarz Viaplay: Mateusz Borek i Wojiech Piela• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Adam Marchliński, Adam Szała• 17:00 Ligie 1: Rennes - Ajaccio (Canal+ Online)• 17.25 Premier League:(Canal+ Premium)Komentarz Viaplay: Piotr Domagała i Michał Gutka• 17:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Grzegorz Kaczmarczyk• 19:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Wojciech Dankiewicz• 20:00 WTA 1000 Western & Southern Open:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Lewandowski, Klaudia Jans-Ignacik• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk• 23.00(Canal+ Sport 5)Poniedziałek (22 sierpnia):• 19:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20.00(Canal+ Sport)• 21.00(Canal+ Sport)• 22.00(Canal+ Sport)