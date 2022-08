"Życie na kredycie" jesienią w TTV

Łukasz Szewczyk

• Finansowy rachunek sumienia jesienią w TTV

• "Życie na kredycie" to reporterskie reality o życiu zwykłych Polaków, w których uderzyła drożyzna.

Bohaterami programu są rodziny z całego kraju, które odważyły się otwarcie rozmawiać o swoich zarobkach i codziennych rachunkach. Dotychczas nie kontrolowali na co wydają pieniądze i nie potrafili o nich rozmawiać. W programie będą musieli przełamać niejedno tabu, a niektórzy po raz pierwszy zobaczą prywatne konta swoich małżonków i partnerów.60% z nas posiada mniejsze lub większe zadłużenie. Chcemy czerpać z życia tu i teraz, więc sięgamy po kredyty, chwilówki, pożyczki, płacimy za przyjemności kartami kredytowymi. W czasach galopujących cen taki styl życia musi się zmienić, ale jak żyć, aby rachunek wyszedł na plus? Kamery programu przez kilka miesięcy będą obserwować jak bohaterowie programu sobie radzą, co kupują, z czego rezygnują. I co to oznacza dla ich życia rodzinnego?oraz na platformie Player.pl.Producentem programu jest MASS KONCEPT.