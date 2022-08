Nowy sezon "Mody na sukces" jesienią na platformie Red Go

Łukasz Szewczyk

• Najpopularniejsza telenowela powraca

• Najnowszy sezon "Mody na sukces" od września w Red Go

Obsada telenowli "Moda na sukces" / Fot. materiały prasowe

W poniedziałek 23 marca 1987 r. o godz. 13.30 czasu lokalnego amerykańska telewizji CBS wyemitowała pierwszy odcinek "Mody na sukces" (tytuł oryginalny "The Bold and the Beautiful", czyli "Śmiali i piękni".). Saga rodu Forresterów szybko podbija amerykańskich telewidzów i rusza na podbój Europy; na przełomie lat 89. i 90. trafia pod strzechy w Europie. Jest emitowana kolejno w Szwajcarii, Niemczech, Grecji, Francji, Włoszech (gdzie podobna zaliczyła rekordową popularność w skali europejskiej). Widzowie nad Wisłą musieli poczekać na telewizyjny przebój z bodaj najbardziej rozpoznawalną czołówką serialową (ten saksofon!) aż do 1994 roku, kiedy hit CBS zostaje zakupiony przez telewizję publiczną.Co stanowiło o fenomenie kultowego tasiemca w Polsce? Z pewnością trafił na antenę w dobrym momencie: świetne tłumaczenie tytułu (zarówno słowa: "moda", modny", jak i "sukces" stanowiły wtedy, w połowie lat 90. o prestiżu) a sama pogmatwana fabuła i obsadzeni w niej młodzi i piękni ludzie byli ogromnym magnesem. "Modę" pierwotnie pokazywano na TVP1 trzy razy w tygodniu, o 8:00 rano i 16:00 (powtórka). Mimo tego, że Polki i Polacy zaczęli towarzyszyć perypetiom bohaterów od odcinka 216., nikomu to nie przeszkadzało - pełen retrospekcji, powolnej akcji serial zrealizowany jest tak, że można w dowolnym momencie włączyć odcinek i w krótkim czasie odnajdziemy się w aktualnej fabule. Traktująca o bogatej rodzinie założycieli Domu mody Forrester produkcja spełniała swój eskapistyczny charakter - łatwo było oderwać się od problemów dnia codziennego w niełatwych latach 90. i zanurzyć w opowieści pełnej romansów, zdrad, ślubów, rozwodów, śmierci a nawet... zmartwychstań. W chwili szczytowej popularności w Polsce serial oglądało ponad 2,5 miliona osób, przede wszystkim były to kobiety w kategorii wiekowej 50 plus.William Bell, pomysłodawca i główny showrunner "Mody" miał powtarzać, że kluczem do sukcesu serialu jest "jak najczęściej i jak najbardziej wszystko komplikować", co stało się swego rodzaju receptą na długie życie tej, jaki i wielu innych telenoweli i rozpoczęło fenomen kultowego odbioru. Popularnym sposobem na spędzanie wolnego czasu fanów na całym świecie stały się wspólne seanse z wyborem najbardziej absurdalnych twistów fabularnych, bogato omawianych na licznych forach fanowskich czy grupach dyskusyjnych poświęconych "Modzie".Moda na sukces uchodzi za najpopularniejszą operę mydlaną na świecie. Emitowany w ok. 140 krajach, dzięki swojej rekordowej publiczności trafił do Księgi Rekordów Guinnessa. Obecnie, od startu emisji, z oryginalnej ekipy aktorskiej pozostali już tylko Katherine Kelly Lang (Brooke Logan) i John McCook (Eric Forrester).Poprzedni sezon można jeszcze zobaczyć w Playerze. Najnowszy, 35. sezon legendarnej opery mydlanej w połowie września wystartuje na platformie Red Go.