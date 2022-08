Braciak z rodziną w nowej kampanii promującej ofertę telewizyjną Polsat Box z Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Ruszyła nowa kampania reklamowa Polsat Box promująca ofertę operatora z ponad 50 kanałami telewizyjnymi i dostępem do serwisu Disney+

• W spocie telewizyjnym można zobaczyć Jacka Braciaka, który wraz z rodziną ogląda najnowsze produkcje z biblioteki Disney+ w domowym zaciszu.

Spot przenosi widzów do mieszkania rodziny Braciaków przygotowujących się do wieczornego, domowego seansu. Każdy członek rodziny ogląda swoją ulubioną produkcję z bogatej oferty Disney+ na dowolnie wybranym urządzeniu, ciesząc się możliwością korzystania ze swojej ulubionej formy relaksu. Nowa kampania jest prowadzona w telewizji, m.in. w kanałach głównych i tematycznych Polsatu i TVN, a także w radio i internecie - z wykorzystaniem formatów wizerunkowych, wideo i social media.Spot reklamowy powstał dzięki współpracy marki Polsat Box z agencją Freudschaft. Jest emitowany w telewizji w dwóch wersjach - podstawowej 30" i skróconej 15" oraz online w wersjach 6", 15" i 30".Głównym celem kampanii jest promocja najnowszej oferty Polsat Box z dostępem do usługi Disney+ już za 35 zł/mies. Poza 50 kanałami telewizyjnymi - m.in. sportowymi, rozrywkowymi, informacyjnymi i dla dzieci - pakiet umożliwia dostęp do hitowych produkcji Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych Wojen, National Geographic i Star w usłudze Disney+.Metryczka kampanii:Kreacja: Agencja Freundschaft,Produkcja: TFP Mariusz Matwiejczuk,Postprodukcja: wideo - Televizor, audio - Ztudio&Burza,Reżyser: Piotr Janowski,Media: TV (m.in. Polsat, kanały tematyczne Telewizji Polsat, TVN, kanały tematyczne TVN Warner Bros. Discovery) online, w tym social media, radio (m.in. RMF FM, RMF Classic, RMF Maxxx, Złote Przeboje, VOX, Eska),Dom mediowy: iProspect.